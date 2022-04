Ουκρανία: Νεκρά πάνω από 300 σκυλιά σε καταφύγιο ζώων- Πέθαναν από ασιτία [ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ]

Εκατοντάδες σκυλιά βρέθηκαν νεκρά σε καταφύγιο ζώων στην Ουκρανία, αφού Ρώσοι στρατιώτες τα άφησαν να λιμοκτονήσουν στα κλουβιά τους για εβδομάδες.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το καταφύγιο UAnimals στην Μποροντιάνκα, βόρεια του Κιέβου, ανακοίνωσε ότι Ρώσοι στρατιώτες κλείδωσαν περίπου 485 σκυλιά στα κλουβιά τους, λίγο μετά την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Τα ζώα παρέμειναν χωρίς φαγητό και νερό για περίπου ένα μήνα, μέχρι να καταφέρει να επιστρέψει το προσωπικό του καταφυγίου την 1η Απριλίου, όταν αποχώρησαν οι Ρώσοι στρατιώτες.

Υλικό, που δημοσίευσε το καταφύγιο ζώων στο Instagram, δείχνει τους εργαζόμενους να στοιβάζουν έναν τεράστιο σωρό από νεκρά κυνηγόσκυλα, ενώ ελλείψει τροφής κάποια είχαν αρχίσει να τρώνε άλλα νεκρά σκυλιά στα κλουβιά τους.

«Αυτά είναι τα ζώα της Μποροντιάνκα και οι συνέπειες του πολέμου. Οι συνέπειες της πλήρους αδιαφορίας και παραμέλησης. Τα ζώα πέρασαν τρεις με τέσσερις εβδομάδες χωρίς τροφή ή νερό», ακούγεται να λέει μια γυναίκα, με δάκρυα στα μάτια.

Μόλις 150 από τα 485 σκυλιά βρέθηκαν ζωντανά όταν επέστρεψε το προσωπικό και 27 μεταφέρθηκαν σε κρίσιμη κατάσταση σε τοπικούς κτηνιάτρους.

Η UAnimals ανακοίνωσε έκτοτε στα social media ότι θα δώσει 50.000 γρίβνα (σχεδόν 1.300 λίρες) σε οποιονδήποτε πρόθυμο να διασώσει κάποια από τα ζώα που επέζησαν, ενώ άσκησε κριτική στην διεύθυνση του κτηνιατρείου του Κιέβου λέγοντας ότι δεν οργάνωσε την κατάλληλη φροντίδα ή την εκκένωση των σκύλων.

Βίντεο που δημοσίευσε η Oleksandra Matviichuk, δικηγόρος και επικεφαλής του ουκρανικού μη κερδοσκοπικού Κέντρου για τις Πολιτικές Ελευθερίες, έδειχνε δεκάδες κουφάρια να βρίσκονται στο πάτωμα του καταφυγίου της UAnimals.

«Δεν έχω λόγια. Οι Ρώσοι σκότωσαν δεκάδες σκυλιά στην περιοχή του Κιέβου. ΓΙΑΤΙ;;» έγραψε στο Twitter.

UAnimals has reported to the authorities the #AnimalAbuse that led to "almost 300 dogs" killed in the #BorodyankaShelter ...of hunger and thirst...locked in their cells. They ask you to share for accountability.#justice #Borodyanka #Ukraine #dogs #Genocide #NatashaMazur pic.twitter.com/UCD8aCDNmc