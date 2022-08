Ουκρανία: Κατέπλευσε σε ουκρανικό λιμάνι το πρώτο μετά την ρωσική εισβολή υπό ξένη σημαία πλοίο

Υπό ξένη σημαία πλοίο κατέπλευσε σήμερα στην Ουκρανία για πρώτη φορά από την ρωσική εισβολή και την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο για να φορτώσει σιτηρά, ανακοίνωσε ο υπουργός Υποδομών της Ουκρανίας Ολεξάντρ Κουμπράκοφ.

Το φορτηγό πλοίο Fulmar S, υπό σημαία Μπαρμπέιντος, βρίσκεται στο ουκρανικό λιμάνι του Τσορνομόρσκ.

The #FulmarS, a Barbados 🇧🇧 flagged 14k ton bulker navigated the war zone and is awaiting to enter the port of #Chornomorsk.



It is not clear if the ship was escorted or is making the run solo? pic.twitter.com/XmceVPmVG5