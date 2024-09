Ουκρανία: Διπλή ρωσική επίθεση σε νοσοκομείο στη Σούμι- Έξι νεκροί

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα το πρωί, όταν ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν διπλή επίθεση σε νοσοκομείο στην περιφέρεια Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών.

«Στο Σούμι, οι Ρώσοι χτύπησαν δύο φορές ένα ιατρικό κέντρο: μέχρι στιγμής έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ο υπουργός Εσωτερικών, Ιγκόρ Κλιμένκο.

«Η πρώτη επίθεση κόστισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και προκάλεσε ζημιές στις οροφές πολλών ορόφων του νοσοκομείου. Ξεκίνησε η απομάκρυνση των ασθενών και του προσωπικού», πρόσθεσε ο Κλιμένκο.

Κατά τη διάρκεια της εκκένωσης του νοσοκομείου, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν δεύτερη επίθεση, σκοτώνοντας άλλους πέντε ανθρώπους, ανέφερε στην ίδια ανάρτηση.

Sumy. Russia hit one of the city's hospitals with “Shahed” drones. As of now, we know that 8 people have been killed. My condolences to their families and friends. Eleven others have been wounded, and 113 patients have been evacuated from the hospital.



