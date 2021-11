Τουλάχιστον τρεις νεκροί και πάνω από 30 τραυματίες είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός της τριπλής επίθεσης από βομβιστές αυτοκτονίας στην πρωτεύουσα της Ουγκάντα, Καμπάλα.

Τρεις καμικάζι αυτοκτονίας με μοτοσικλέτες ανατινάχθηκαν κοντά στο κοινοβούλιο και το αρχηγείο της αστυνομίας της πόλης.

Ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί ενώ ανθρώπινα μέλη σκορπίστηκαν στους δρόμους.

Οι επιθέσεις έγιναν σε διάστημα τριών λεπτών η μία από την άλλη ενώ εντοπίστηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί και σε άλλα σημεία της πόλης, σύμφωνα με τις αρχές.

«Οι απειλές για βόμβες εξακολουθούν να είναι ενεργές, ειδικά από βομβιστές αυτοκτονίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Φρεντ Ενάνγκα.

«Πιστεύουμε ότι υπάρχουν ακόμα περισσότερα μέλη αυτών των εγχώριων τρομοκρατικών πυρήνων, ειδικά της ομάδας βομβιστών αυτοκτονίας που έχει δημιουργηθεί από το ADF».

Ένας τέταρτος δράστης συνελήφθη και οι αρχές κατάφεραν να αποσπάσουν ένα γιλέκο με εκρηκτικά.

Εκτός από τους τρεις νεκρούς, άλλοι 33 τραυματίστηκαν από τις εκρήξεις, με πέντε από αυτούς να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι διαδικασίες στο κοινοβούλιο διακόπηκαν και οι βουλευτές απομακρύνθηκαν.

Αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα κοντά στο κοινοβούλιο τυλίχτηκαν στις φλόγες, ενώ από την έκρηξη κοντά στο αστυνομικό τμήμα έσπασαν τα τζάμια.

Αξιωματούχοι κατηγόρησαν ως βασικούς ενόχους τις Συμμαχικές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ADF), μια ένοπλη ομάδα που εδρεύει στη ΛΔ Κονγκό ενώ εικάζει ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από μια «εγχώρια τρομοκρατική ομάδα» που συνδέεται με το ADF.

Η ομάδα δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 ως αντίδραση στον επί μακρόν Πρόεδρο της Ουγκάντα, Yoweri Museveni, αλλά επανεμφανίστηκε την περασμένη δεκαετία. Τότε υπήρξε «συνεργασία» με το Ισλαμικό Κράτος.

Τον περασμένο μήνα, η ADF είπε ότι βρισκόταν πίσω από μια επίθεση σε μπαρ στην Καμπάλα που σκότωσε μια 20χρονη σερβιτόρα.

