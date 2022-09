Ουάσιγκτον: «Ύποπτο αντικείμενο» εντοπίστηκε σε κτίριο κοντά στον Λευκό Οίκο

Ένα «ύποπτο αντικείμενο» εντοπίστηκε μέσα σε κτίριο της New York Avenue NW, λίγα τετράγωνα μακριά από τον Λευκό Οίκο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών στην Ουάσινγκτον.

Περιπολικά της αστυνομίας απέκλεισαν την περιοχή, ενώ πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο.

Suspicious Pkg. 1400 block NY Ave NW inside of a building. DC Fire & EMS assisting law enforcement with investigation. There are no injuries. pic.twitter.com/hfrzhtD7fU

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αναφέρει σε ανάρτησή της στο Twitter η πυροσβεστική της περιφέρειας Κολούμπια, συμπληρώνοντας ότι η έρευνα για το «ύποπτο αντικείμενο» είναι σε εξέλιξη.

D.C. fire HAZMAT crews on scene of 1400 New York Avenue NW next to the White House for a suspicious package. Building has many tenants, including Dept of Justice. pic.twitter.com/04UcmhvMGw