Όταν το περιοδικό Time ανακήρυξε τον Χίτλερ «Πρόσωπο της χρονιάς»

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακηρύχθηκε για δεύτερη φορά Πρόσωπο της Χρονιάς από το περιοδικό Time, μπαίνοντας εκ νέου στη λίστα προσώπων που έχουν λάβει τον τίτλο, όπως ο Αδόλφος Χίτλερ.

Ο Τραμπ, ο οποίος είχε ανακηρυχθεί Πρόσωπο της Χρονιάς και το 2016, διαδέχεται την Τέιλορ Σουιφτ, παραλήπτρια του τίτλου για την περυσινή χρονιά. Το 2022, αποδέκτης του τίτλου ήταν Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο θεσμός του Προσώπου της Χρονιάς ξεκίνησε το 1927, όταν οι συντάκτες του Time έψαχναν τρόπο να γεμίσουν τις σελίδες τους, καθώς τα Χριστούγεννα πλησίαζαν και οι ειδήσεις ήταν λιγοστές.

Το πρώτο Πρόσωπο της Χρονιάς του περιοδικού ήταν ο πρωτοπόρος αεροπόρος Τσαρλς Λίντμπεργκ, μετά την ιστορική σόλο πτήση του στον Ατλαντικό.

Παρόλο που το ίδιο το περιοδικό το αρνείται, ο τίτλος Πρόσωπο της Χρονιάς συνήθως αντιμετωπίζεται ως βραβείο ή τιμή. Ενδεικτικά, έχουν υπάρξει 41 διαφορετικοί ηγέτες κρατών στους οποίους έχει απονέμει ο τίτλος.

Το Time επιλέγει ανθρώπους με κριτήριο τον αντίκτυπο τους στον κόσμο τους τελευταίους 12 μήνες, άσχετα με το αν ήταν καλές οι προθέσεις τους, σύμφωνα με το περιοδικό. Αμφιλεγόμενες προσωπικότητες όπως ο Αδόλφος Χίτλερ, ο Ιωσήφ Στάλιν, ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Νικίτα Χρουστσόφ έχουν λάβει τον τίτλο για τον τίτλο ανά τους καιρούς.

“Hitler appeared on the cover of TIME. That choice abided by TIME founder Henry Luce, who decreed that the Man of the Year, now Person of the Year was not an honor but instead should be a distinction applied to the newsmaker who most influenced world events for better or worse.” pic.twitter.com/mBJS50hNmR