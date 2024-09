Με χρήση AI, ακροδεξιοί δημιουργούν αγγλόφωνες ομιλίες του Χίτλερ και τις ανεβάζουν στα social media

Χρησιμοποιώντας AI για να μεταγλωττίσουν τις ομιλίες του Αδόλφου Χίτλερ, ακροδεξιοί προσπαθούν να αναστηλώσουν το προφίλ του ναζιστικού ηγέτη για την νέα γενιά, παρουσιάζοντας τον σαν μία «παρεξηγημένη» φιγούρα.

Στα βίντεο, που έχουν συγκεντρώσει δεκάδες εκατομμύρια προβολές στα Instagram, X, Youtube και TikTok, ο Χίτλερ πραγματοποιεί τις ομιλίες του στα αγγλικά, με την εξαιρετικά ρεαλιστική φωνή του, προϊόν επεξεργασίας AI, άλλοτε να τρέμει και άλλοτε να κάνει εντυπωσιακά κρεσέντο.

#Hitler's speeches, translated into #English, went viral on #TikTok. Though removed, a network called "#NazTok" still promotes #Nazi ideology, with Hitler's 1939 speech on #Poland being particularly popular. pic.twitter.com/cjNSkGqVzT