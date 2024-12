Τραμπ στο ΤΙΜΕ: «Νίκησα για το μεταναστευτικό» - Τι είπε για Μασκ και Κάμαλα Χάρις

Στην μεταναστευτική του πολιτική απέδωσε τη νίκη στις αμερικανικές εκλογές ο Ντόναλντ Τραμπ, Πρόσωπο της Χρονιάς 2024 του TIME, στην εφ' όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό από το Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα.

Παρά τη φθίνουσα κυκλοφορία του περιοδικού, το «Πρόσωπο της Χρονιάς» του Time παραμένει ένα ετήσιο πολιτιστικό σημείο αναφοράς διεθνώς. Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε για την εκλογική του νίκη, έδωσε τη δική του ερμηνεία για την ήττα της Κάμαλα Χάρις, ενώ περιέγραψε τα σχέδιά του για τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο, συμπεριλαμβανομένης της «προσθήκης» του Έλον Μασκ στην κυβέρνηση, της απέλασης εκατομμυρίων μεταναστών και της απονομής χάρης στους κατηγορούμενους εισβολείς της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο.

Ως σημαντικότερο παράγοντα για την εκλογική νίκη του, ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε το μεταναστευτικό και όχι την οικονομία, υποστηρίζοντας πως ακριβώς για τον ίδιο λόγο εκλέχτηκε προέδρος των ΗΠΑ το 2016. «Ο μεγαλύτερος παράγοντας, πιστεύω, ήταν τα σύνορα. Νομίζω ότι τα σύνορα και, ξέρετε, κέρδισα το 2016 για τα σύνορα, και διόρθωσα τα σύνορα, και ήταν πραγματικά διορθωμένα, και ήρθαν και απλά απομάκρυναν όλα όσα έκανα, και έγιναν πολύ χειρότερα από ό,τι ήταν το 2016» δήλωσε στο TIME.

Donald Trump is TIME's Person of the Year https://t.co/IjP5W2otV5 pic.twitter.com/CVHX9o0DB3