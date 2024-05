Ορκίστηκε ο Πούτιν για την πέμπτη του θητεία ως Ρώσος πρόεδρος

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ορκίστηκε σήμερα για μια νέα εξαετή θητεία στον προεδρικό θώκο της χώρας του, σε μια τελετή που μποϊκόταραν οι ΗΠΑ και πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ορκίζομαι (…) να σέβομαι και να προστατεύω τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του ανθρώπου και του πολίτη, να σέβομαι και να προστατεύω το Σύνταγμα, την εθνική κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την ασφάλεια και την ακεραιότητα της κυβέρνησης», δήλωσε ο Πούτιν.

🇷🇺 President Putin: We will continue to form a MULTIPOLAR world, and we must be self-sufficient and open new areas for our country, as has happened repeatedly in history.



Russia's fate will be determined by ourselves for today's generations and future generations



