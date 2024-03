Πούτιν μετά τη νίκη με 87,97%: Η Ρωσία θα γίνει ισχυρότερη και πιο αποτελεσματική

Αυτή η νίκη θα κάνει τη Ρωσία ισχυρότερη και πιο αποτελεσματική, δήλωσε στο πρώτο μήνυμά του μετά τη νίκη με ποσοστό περίπου 88% ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Μιλώντας σε απευθείας σύνδεση, ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε πως ότι η νίκη του στις εκλογές θα επιτρέψει στη Ρωσία να γίνει ισχυρότερη και πιο αποτελεσματική: «Με κάθε φωνή, χτίζουμε την κοινή βούληση του λαού της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Επίσης ευχαρίστησε τους πολίτες που προσήλθαν στα εκλογικά τμήματα και εκφράζει «ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη στους πολεμιστές μας στο μέτωπο», αναφερόμενος στην πρώτη γραμμή του πολέμου στην Ουκρανία. «Ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά προσπάθησαν να μας τρομάξουν, να καταστείλουν τη θέλησή μας, τη συνείδησή μας, κανείς δεν τα κατάφερε ποτέ στην ιστορία. Απέτυχαν τώρα και θα αποτύχουν στο μέλλον», πρόσθεσε ακόμα.

Ο πρώην αρχηγός της KGB, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 1999, θα ηγηθεί της Ρωσίας για πέμπτη θητεία. Τα αποτελέσματα φυσικά, δεν ήταν έκπληξη, καθώς οποιαδήποτε αξιόπιστη αντιπολίτευση στον Βλαντιμίρ Πούτιν είναι είτε στη φυλακή, είτε στην εξορία είτε νεκρή, όπως σημειώνει το BBC.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν συγκέντρωσε αε αυτές τις εκλογές το ποσοστό ρεκόρ γύρω στο 87%. Στις προηγούμενες αναμετρήσεις, από το 1999 που βρίσκεται στην εξουσία, κέρδισε τις προεδρικές εκλογές του 2000 με το 53,0% των ψήφων και τις εκλογές του 2004 με το 71,3% των ψήφων. Το 2008, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ κατέβηκε ως υποψήφιος για την προεδρία και ο Πούτιν υπηρέτησε ως πρωθυπουργός, πριν κερδίσει το 63,6% των ψήφων στις προεδρικές εκλογές του 2012 και το 76,7% το 2018. Η ρωσική εκλογική επιτροπή των εκλογών του 2024, ανακοίνωσε ότι ο κυρίαρχος του Κρεμλίνου συγκεντρώνει το 87,97% μετά την καταμέτρηση του 24% των ψήφων. Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του exit poll του κρατικού ινστιτούτου Vtsiom από την κρατική τηλεόραση που τοποθετούσε την επίδοση του Πούτιν στο 87%.

Είναι ήδη ο μακροβιότερος πρόεδρος της χώρας, μετά τον Ιωσήφ Στάλιν, καθώς έχει ξεπεράσει και τον Μπρέζνιεφ. Οι εκλογές, διεξήχθησαν στον απόηχο του θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι και στις διαδηλώσεις που ακολούθησαν σε όλη τη Ρωσία, αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία, που έχει φέρει τη διεθνή κοινότητα απέναντι στον Πούτιν, εδώ και δύο χρόνια. Και πάλι, ο Πούτιν κατόρθωσε να συγκεντρώσει... σταλινικά ποσοστά, καθώς το 87,97% που δίνουν οι αρχικές εκτιμήσεις δεν συναντάται πουθενά στις δημοκρατίες του δυτικού κόσμου.

Αν και δεν είχαν καμία πιθανότητα νίκης, εν τούτοις υπήρχαν ακόμα τρεις υποψήφιοι στις ρωσικές εκλογές, καθένας από τους οποίους φαίνεται πως συγκεντρώνει περί του 3% των ψήφων. Ο Πούτιν ήταν αντίπαλος με τον κομμουνιστή Νικολάι Χαριτόνοφ, τον Λεονίντ Σλούτσκι, τον ηγέτη του εθνικιστικού Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος και τον Βλαντισλάβ Νταβανκόφ από το κόμμα Νέος Λαός.

Ο Πούτιν, 71 ετών, πρώην αντισυνταγματάρχης της KGB, διορίστηκε υπηρεσιακός πρόεδρος από τον Μπόρις Γέλτσιν την τελευταία ημέρα του 1999.

Ο Ρώσος πρόεδρος ήταν το αδιαμφισβήτητο φαβορί για τη νίκη, στις προεδρικές εκλογές που διεξάγονται υπό τη σκιά του θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι, του ηγέτη της αντιπολίτευσης που πέρασε το τελευταίο μέρος της ζωής του σε ρωσική φυλακή. Οι εκλογές στη Ρωσία διεξήχθησαν από την Παρασκευή έως σήμερα Κυριακή, εν μέσω μικροεπεισοδίων και εκδηλώσεων διαμαρτυρίας από υποστηρικτές της αντιπολίτευσης, που πέταξαν μολότοφ σε εκλογικά τμήματα, έριξαν μπογιά μέσα σε κάλπες και πήγαν μαζικά να ψηφίσουν το μεσημέρι της Κυριακής, στην πράξη «πολιτικής διαθήκης» του Ναβάλνι, όπως χαρακτηρίστηκε το «Μεσημέρι κατά του Πούτιν», που οργανώθηκε από Ρώσους πολίτες που εναντιώνονται στον βετεράνο ηγέτη του Κρεμλίνου.