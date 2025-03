Οργή στις ΗΠΑ για την εκτέλεση θανατοποινίτη δια τυφεκισμού

Καταδικασμένος σε θάνατο στη Νότια Καρολίνα στα νοτιοανατολικά των ΗΠΑ, ο Μπραντ Σίγκμον, 67 ετών, θανατώθηκε χθες Παρασκευή από εκτελεστικό απόσπασμα, με μέθοδο η οποία είχε να χρησιμοποιηθεί στις ΗΠΑ από το 2010.

Είχε καταδικαστεί το 2002, για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου με ρόπαλο του μπέιζμπολ των γονιών της φιλενάδας του, του Ντέιβιντ και της Γκλάντις Λαρκ, προτού αποπειραθεί να την απαγάγει. «Η εκτέλεση έγινε στις 18:05 (σ.σ. τοπική ώρα· στη 01:05 ώρα Ελλάδας) από εκτελεστικό απόσπασμα τριών μελών και ο θάνατός του διαπιστώθηκε από ιατρό στις 18:08 (01:08)», ανέφερε εκπρόσωπος της υπηρεσίας σωφρονιστικών καταστημάτων της Νότιας Καρολίνας, η Κρίστι Σέιν.

Πρόκειται για την 6η εκτέλεση που έγινε στις ΗΠΑ το 2025. Σχεδόν όλες οι υπόλοιπες έγιναν με τη χρήση θανατηφόρων ενέσιμων χημικών ουσιών, πλην μιας με εισπνοή αζώτου στην Αλαμπάμα (νοτιοανατολικά). Η πολιτεία αυτή άρχισε να χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο τρόπο θανάτωσης τον Ιανουάριο του 2024. Η μέθοδος, μέχρι τότε άνευ προηγουμένου, είναι το λιγότερο αμφιλεγόμενη, ειδικοί του ΟΗΕ τη θεωρούν μορφή «βασανιστηρίου».

South Carolina has carried out the execution of Brad Sigmon by firing squad for the murders of his ex-girlfriend’s parents.



Strapped to a metal chair, he had a target placed over his heart and a hood over his head.



A three-person rifle squad, positioned behind a wall, took aim… pic.twitter.com/OC4Dpqj468