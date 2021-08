Κατακραυγή και εκκλήσεις για αλλαγή νομοθεσία και αύξηση ποινών έχει προκαλέσει η απόφαση των αρχών της Ταϊβάν να θανατώσουν 154 γάτες, μερικές από σπάνιες ράτσες. που βρέθηκαν σε επιχείρηση λαθρεμπορίας.

Την Πέμπτη, η ακτοφυλακή εντόπισε ένα αλιευτικό σκάφος από την Κίνα, περίπου 40 ναυτικά μίλια από τις ακτές του Kaohsiung, στο νότιο άκρο της Ταϊβάν. Όταν επιβιβάστηκαν στο σκάφος την επόμενη μέρα, ανακάλυψαν 62 κλουβιά με γάτες, ανάμεσά τους ράτσες όπως Russian Blue, Ragdoll, Persian American Shorthair και British Shorthair.

Η αξία των ζώων υπολογίζεται σε 10 εκατ. δολάρια Νέας Ταϊβάν (περίπου 357.504 δολάρια ΗΠΑ). Όλες θανατώθηκαν το Σάββατο, που έτυχε επίσης να είναι Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι πήραν την απόφαση για ευθανασία σε όλες τις γάτες καθώς η προέλευσή τους ήταν άγνωστη και συνιστούσαν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Ωστόσο η κίνηση προκάλεσε οργή και θλίψη στους πολίτες της και ομάδες για τα δικαιώματα των ζώων.

«Η Ταϊβάν δεν έχει καραντίνα; Οι Ταϊβανέζοι σκοτώνουν αθώες γάτες έτσι;», σχολίασε κάποιος. «Είναι πολύ λυπηρό που οι γάτες έπρεπε να πεθάνουν, αλλά για να προστατέψουμε τη χώρα αυτό είναι το σωστό».

Smuggling 154 cats were killed in Taiwan #Taiwan pic.twitter.com/rzw7v7DuRw

Τα αμέτρητα δημοσιεύματα για τις 154 γάτες συνοδεύτηκαν από φωτογραφίες των κλουβιών στη σειρά, σε μια κυβερνητική δομή, αλλά και μερικές κοντινές εικόνες από γατάκια, πριν την ευθανασία.

Μετά την κατακραυγή, η Tsai Ing-wen, πρόεδρος της Ταϊβάν, προχώρησε σε δημόσια δήλωση. Η ίδια έχει δύο γάτες, οι οποίες εμφανίζονται συχνά στις αναρτήσεις της στα social media.

Η Tsai εξέφρασε την λύπη της για το συμβάν, αλλά κατηγόρησε τους λαθρεμπόρους για τους θανάτους, καλώντας τον κόσμο να κατανοήσει την ανάγκη να αποτραπεί μια ακούσια εισαγωγή ασθενειών. Επιπλέον πρόσθεσε ότι πρέπει να εξεταστούν τροποποιήσεις του ισχύοντος νόμου που θα επιτρέπουν πιο ανθρώπινη προσέγγιση.

Was it necessary for #Taiwan to cull 154 #cats from rare breeds? https://t.co/pTNLw49NBn pic.twitter.com/0S6W2zL53a