Ρατσιστικό παραλήρημα από τον Όρμπαν: Δεν αναμειγνύουμε τη φυλή μας, δεν θέλουμε να γίνουμε μεικτή φυλή

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι πρόσφατες δηλώσεις του ακροδεξιού πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, αναφορικά με «ανάμειξη φυλών» στην Ευρώπη.

«Εμείς (σ.σ. οι Ούγγροι) δεν αναμειγνύουμε τη φυλή μας [...] και δεν θέλουμε να γίνουμε μεικτή φυλή» είπε ο Όρμπαν το Σάββατο. Συμπλήρωσε πως οι χώρες όπου αναμειγνύονται Ευρωπαίοι και μη «δεν είναι πλέον έθνη».

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός διατυπώνει παρόμοιους ισχυρισμούς εδώ και χρόνια, αλλά αυτή τη φορά η χρήση λέξεων του ήταν πολύ σκληρότερη.

Η Καταλίν Τσεχ, ευρωβουλευτής του αντιπολιτευόμενου κόμματος Momentum, δήλωσε ότι η ομιλία του πρωθυπουργού τη συγκλόνισε. «Οι δηλώσεις του θυμίζουν μια εποχή που νομίζω ότι όλοι θα θέλαμε να ξεχάσουμε. Δείχνουν τα πραγματικά χρώματα του καθεστώτος» είπε, σε ιδιαίτερα επικριτικό τόνο.

«Το χρώμα του δέρματός σας μπορεί να είναι διαφορετικό, μπορεί να έρχεστε από την Ευρώπη ή από αλλού, αλλά είστε ένας από εμάς και είμαστε περήφανοι για εσάς. Η διαφορετικότητα ενισχύει το έθνος, δεν το αποδυναμώνει» συμπλήρωσε η ίδια.

Ο Ρουμάνος ευρωβουλευτής Αλίν Μιτούτα απάντησε, επίσης, οργισμένος στα σχόλια του Όρμπαν. «Το να μιλάμε για φυλετική ή εθνοτική "καθαρότητα", ειδικά σε μια τόσο μεικτή περιοχή, όπως η κεντρική και ανατολική Ευρώπη, είναι καθαρά παραπλανητικό και επικίνδυνο. Το ίδιο και ο κ. Όρμπαν» επεσήμανε.

