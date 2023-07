Ομοφοβικοί εναντίον της ταινίας Barbie: «Ξεχνάει το βασικό της κοινό και προωθεί τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα»

Στο στόχαστρο ομοφοβικών ομάδων και υπερσυντηρητικών κύκλων βρέθηκε η κινηματογραφική εκδοχή της Barbie.

Γνωστά και μη εξαιρετέα ΜΜΕ και ομάδες στα social media κατηγορούν τη νέα ταινία για την Barbie, ότι «ξέχασε το βασικό της κοινό», «προωθώντας ιστορίες της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας». Ειρωνεύονται την «αφυπνισμένη» Barbie και καλούν σε μποϊκοτάζ της πολυαναμενόμενης κινηματογραφικής μεταφοράς της ιστορίας της γνωστής κούκλας από την Γκρέτα Γκέργουικ.

Στην κινηματογραφική Barbie, πρωταγωνιστούν η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Ράιν Γκόσλινγκ και με βάση την περιγραφή της ταινίας η κούκλα της Mattel ζωντανεύει για το ταξίδι της στον πραγματικό κόσμο προκειμένου να ανακαλύψει τον πραγματικό της σκοπό. Στην ταινία παράλληλα συμπρωταγωνιστεί ένα καστ κινηματογραφικών αστέρων συμπεριλαμβανομένων των αγαπημένων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας Χάρι Νεφ, Σκοτ Έβανς, Αλεξάντρα Σιπ. Το soundtrack είναι επίσης ξεχωριστό με πιο αξιοσημείωτο το «Barbie Girl» των Aqua διασκευασμένο από τους Nicki Minaj και Ice Spice.

Οι υπερσυντηρητικοί κύκλοι χρησιμοποιούν την Barbie για να υποδαυλίσουν έναν εντελώς αχρείαστο «ηθικό πανικό». Μια καυστική κριτική που δημοσιεύτηκε στον χριστιανικό ιστότοπο Movieguide στις 10 Ιουλίου κατηγόρησε την «κακοφτιαγμένη» ταινία Barbie ότι «ξεχνάει το βασικό της κοινό, εξυπηρετεί νοσταλγικούς ενήλικες και προωθεί ιστορίες με χαρακτήρες της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας».

Το άρθρο υποστήριξε ότι η ταινία είχε ξεχάσει το «κοινό των μικρών κοριτσιών» και επέκρινε τη Mattel ότι εξυπηρετεί μόνο «ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού». Προτρέποντας τους γονείς να μην πάνε τις κόρες τους να δουν την ταινία, η κριτική αναφέρει: «Οι οικογένειες πρέπει να γνωρίζουν πόσο κακό είναι αυτό. Δεν είναι μόνο μια χαμένη επιχειρηματική ευκαιρία για μια αγαπημένη μάρκα, αλλά και η ίδια η ταινία είναι κακοφτιαγμένη».

Η κριτική αναδημοσιεύτηκε από το Fox News. Το ειδησεογραφικό πρακτορείο επικαλέστηκε μια πρόσφατη συνέντευξη του περιοδικού Out με την τρανς ηθοποιό Νεφ, η οποία υποδύεται τη Δόκτωρ Barbie, ως έναν επιπλέον λόγο για να «αποφύγετε την ταινία».

i know engaging with this stuff is useless but i literally cannot wrap my head around how this could be seen as a bad thing like at all, gender aside. https://t.co/4cZeLYtlEg pic.twitter.com/OloijkQOua