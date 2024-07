Ολυμπιακοί Αγώνες: Τελετή έναρξης υπό βροχή φοβούνται οι διοργανωτές

Το σαμποτάζ στα γαλλικά τρένα αλλά και η βροχή απειλούν την Τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι.

Έναν απρόσμενο και απρόβλεπτο αντίπαλο έχουν να αντιμετωπίσουν οι διοργανωτές λίγες ώρες πριν την Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, μετά και το σαμποτάζ στα γαλλικά τρένα. Η τελετή είναι προγραμματισμένη σήμερα για τις 20:30 το βράδυ, με τους Γάλλους να υπόσχονται ένα ανεπανάληπτο σόου - το ερώτημα είναι αν αυτό μπορεί να αποδοθεί τέλεια, ακόμα και υπό βροχή.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις των μετεωρολόγων, η πιθανότητα «μέτριας έως δυνατής» βροχής κατά την τελετή έναρξης ανέρχεται στο 70-80%. Υπάρχει 70-80% πιθανότητα «μέτριας έως δυνατής» βροχής στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού που θα ξεκινήσει στις 20:30 (ώρα Ελλάδος) την Παρασκευή 26 Ιουλίου, σύμφωνα με το γαλλικό μετεωρολογικό κανάλι La Chaîne Météo.

«Υπάρχει ακόμη αβεβαιότητα σχετικά με την τροχιά και την ακριβή θέση» της καταιγίδας, δήλωσε πριν από λίγο ο μετεωρολόγος Σιρίλ Ντουσέν σε ανάρτησή του στον ιστότοπο του καναλιού. «Μερικά μοντέλα (έχουν) το Παρίσι στα όρια αυτής της δυνατής βροχής, ενώ άλλα... βλέπουν βροχοπτώσεις 15-20 χιλιοστών (1,5 έως 2 εκατοστών) ή διαφορετικά βοχή ύψους όσο 10 ημερών μέσα σε δύο ή τρεις ώρες».

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να προσέλθουν για να παρακολουθήσουν τους 10.500 Ολυμπιονίκες να παρελαύνουν στον ποταμό Σηκουάνα με βάρκες, σε μια εκδήλωση που παρακολούθησαν εκατοντάδες εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο στην τηλεόραση. Μια τεράστια καλλιτεχνική επίδειξη έχει επίσης κρατηθεί σφιχτά κρυμμένη ενόψει της εκδήλωσης.

«Ο ζεστός και ηλιόλουστος καιρός που θα μπορούσαμε να ελπίζουμε αυτή την εποχή του χρόνου δεν θα κάνει την εμφάνισή του», είπε η Duchesne. «Όποια και αν είναι η περίπτωση, απόψε ο ήλιος θα είναι στις καρδιές» όσων συμμετέχουν και παρακολουθούν σε όλο τον κόσμο, πρόσθεσε.

Η πρόβλεψη της κρατικής μετεωρολογικής αρχής Météo-France ήταν ελαφρώς διαφορετική από το La Chaine Meteo, προβλέποντας «ήπια έως μέτρια βροχή σήμερα το απόγευμα στο Παρίσι». «Ο άνεμος θα παραμείνει χαμηλός και οι θερμοκρασίες γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου, με συννεφιασμένο ουρανό», πρόσθεσε.

