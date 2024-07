Ολυμπιακοί Αγώνες: Viral ξανά η τελετή έναρξης της Αθήνας 2004

Στο Παρίσι είναι στραμμένα τα βλέμματα όλου του πλανήτη, καθώς απόψε (20:30 ώρα Ελλάδας) είναι προγραμματισμένη η φαντασμαγορική τελετή έναρξης των 33ων Ολυμπιακών Αγώνων που ξεκινούν σήμερα 26 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως τις 11 Αυγούστου.

Σύμφωνα με όσα έχουν έχουν γίνει γνωστά η αποψινή τελετή θα ξεκινήσει στην περίφημη γέφυρα του Οστερλίτζ και θα ολοκληρωθεί στους κήπους, τα σιντριβάνια και τις πλατείες στη σκιά του Πύργου του Άιφελ, στο Τροκαντερό.

Με πρώτους τους Έλληνες, 85 πλοιάρια με 7.000 αθλητές και επισήμους, θα διαπλεύσουν τον Σηκουάνα σε μια διαδρομή έξι χιλιομέτρων, που θα περάσει από ιστορικά σημεία του Παρισιού, όπως ο Καθεδρικός της Νοτρ Νταμ και η γέφυρα του Νεφ.

Οι θεατές θα πάρουν τη θέση τους σε κερκίδες στις όχθες του ποταμού, όπου πάνελ με έργα παγκοσμίου φήμης κάνουν το τοπίο εκθαμβωτικό. Τα μέτρα ασφαλείας δρακόντεια. Σαρανταπέντε χιλιάδες αστυνομικοί και ο στρατός βρίσκονται επί ποδός. Αναμένονται 300.000 θεατές που συρρέουν από κάθε γωνιά του πλανήτη και οι εθελοντές προετοιμάζονται να τους υποδεχθούν στις αθλητικές εγκαταστάσεις.

Η τελετή έχει σχεδιαστεί με τη μεγαλύτερη μυστικότητα, όμως οι διαρροές αφθονούν, με αναφορές στα ονόματα της Άγια Νακαμούρα, της Λέιντι Γκάγκα και της Σελίν Ντιόν, όπως αναφορά γίνεται και στο ρεπερτόριο της Έντιθ Πιαφ και του Σαρλ Αζναβούρ. Θα έχει διάρκεια 3:45 ωρών και θα πραγματοποιηθεί κατά μήκος έξι χιλιομέτρων του Σηκουάνα. Για πρώτη φορά στην ιστορία των Αγώνων η τελετή έναρξης θα γίνει έξω από ένα στάδιο, με τον καλλιτεχνικό διευθυντή της τελετής Τομά Ζολί να αναφέρει ότι πάντα ότι ήθελε να προωθήσει τη γαλλική κληρονομιά. Η παράσταση θα πρέπει να βασίζεται στα σκηνικά που προσφέρει η «Πόλη του Φωτός», οι γέφυρες του Παρισιού, οι στέγες, τα μουσεία -Ορσέ, Λούβρο - και μνημεία όπως το Παλάτι του Κεραμεικού και η Παναγία των Παρισίων, προφανώς.

Θα μπορέσει όμως να ξεπεράσει την τελετή της Αθήνας το 2004, όταν ολόκληρος ο πλανήτης είχε αναγνωρίσει πως επρόκειτο για μία από τις καλύτερες στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων; Σύμφωνα με τους χρήστες των social media αυτό είναι πολύ δύσκολο. τα σχόλια ακόμα και 20 χρόνια μετά παραμένουν ενθουσιώδη. Η συγκίνηση δεν ξεχνιέται κάθε φορά κάποιος βλέπει τις εικόνες.

Η Τελετή Έναρξης πραγματοποιήθηκε στις 13 Αυγούστου 2004 σε μία αντίστροφη μέτρηση 28 δευτερολέπτων — ένα δευτερόλεπτο για το κάθε ένα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες που διοργανώθηκε μέχρι τον τελευταίο που φιλοξένησε η Αθήνα — από ήχους που δίνουν το ρυθμό ενός ενισχυμένου κτύπου της καρδιάς. Επίσης, έχει ανακηρυχθεί και ως η καλύτερη Τελετή Έναρξης όλων των εποχών μέχρι σήμερα.

Η Ολυμπιακή φλόγα άναψε στην Αρχαία Ολυμπία την 25η Μαρτίου 2004. Μετά το σύντομο ταξίδι στην Πελοπόννησο, η φλόγα γύρισε όλο τον κόσμο και συγκεκριμένα τις πόλεις που διοργάνωσαν Θερινούς ή Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Τον Ιούλιο, διέσχισε όλους τους νομούς της Ελλάδας με κορύφωση το βράδυ της 13ης Αυγούστου, με τον Νίκο Κακλαμανάκη να ανάβει το βωμό του Ολυμπιακού σταδίου, σηματοδοτώντας την έναρξη των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων.

Δείτε ολόκληρη την τελετή:

In a few hours the opening ceremony of the Paris 2024 Olympic Games will begin. It's a perfect time to revisit the memorable Athens 2004 opening ceremony! If you are in Athens, visit the Olympic Museum to see costumes, props, and other memorabilia.https://t.co/5ZRppSxBSb pic.twitter.com/qOhnlrfPs2