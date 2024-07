Γαλλία: Με εμπρησμούς προκλήθηκε το σαμποτάζ στα τρένα

Εμπρησμοί σε τρία σημεία στις γραμμές των γαλλικών τρένων TGV προκάλεσαν το σαμποτάζ τα ξημερώματα της ημέρας της Τελετής Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Το σιδηροδρομικό δίκτυο SNCF της Γαλλίας λέει ότι έπεσε θύμα εν μία νυκτί μιας «μαζικής επίθεσης με στόχο να παραλύσει το δίκτυο». Σύμφωνα με πληροφορίες, μια τέταρτη εμπρηστική επίθεση στη γραμμή που εκτείνεται νότια προς τη Λυών και τη Μεσόγειο, αποτράπηκε.

Το αποτέλεσμα είναι ότι τα τρένα TGV εκτρέπονται σε άλλες γραμμές, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις έως και δύο ωρών και ορισμένες ακυρώσεις δρομολογίων, σήμερα Παρασκευή, μια ημέρα όπου ξεκινούν οι διακοπές για πολλούς Γάλλους πολίτες.

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι απαιτούμενες επισκευές θα ολοκληρωθούν μετά το Σαββατοκύριακο, όταν και θα αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία.

Η δολιοφθορά στο γαλλικό σιδηροδρομικό δίκτυο μερικές ώρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού θα επηρεάσει 800.000 επιβάτες.

Η γαλλική εταιρεία σιδηροδρόμων SNCF υπέστη στη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς σήμερα Παρασκευή «μαζική επίθεση» με στόχο την «παράλυση» του δικτύου της τρένων υψηλής ταχύτητας (TGV), διαταράσσοντας πολύ και για «όλο το σαββατοκύριακο» την κυκλοφορία των τρένων.

Κατά συνέπεια, η κυκλοφορία των TGV (τρένων υψηλής ταχύτητας) σε τρεις σιδηροδρομικούς άξονες που υπέστησαν εμπρησμούς έχει «διαταραχθεί πολύ». Ομάδες του SNCF Réseau «βρίσκονται ήδη στο σημείο για να κάνουν αποτίμηση και να αρχίσουν τις επισκευές».

Η επίθεση αυτή σημειώνεται μόνον μερικές ώρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 του Παρισιού, αλλά και πριν από ένα σαββατοκύριακο που προβλέπεται ότι θα μετακινηθεί μεγάλος αριθμός παραθεριστών, καθώς πολλοί επιστρέφουν από άδειες του Ιουλίου και πολλοί φεύγουν για τις άδειες του Αυγούστου.

«Δεν έχει γίνει ανάληψη ευθύνης, αλλά είναι δύσκολο να μην δει κανείς σύνδεση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες», αναφέρει το BBC στο ρεπορτάζ του.

Ούτως ή άλλως, σήμερα αναμενόταν μία ιδιαίτερα φορτωμένη ημέρα από άποψη κίνησης για τα τρένα του Παρισιού, καθώς επισκέπτες φτάνουν για την τελετή έναρξης ενώ από την άλλη πολλοί Παριζιάνοι φεύγουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

