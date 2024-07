Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Σαμποτάζ στα τρένα του Παρισίου ώρες πριν την Τελετή Έναρξης

Μεγάλες καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων των τρένων σημειώνονται από το πρωί στο Παρίσι, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για συντονισμένο σαμποτάζ λίγες ώρες πριν την Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Τις τελευταίες ώρες επικρατεί «χάος» στο Παρίσι με τουλάχιστον 800.000 ταξιδιώτες να επηρεάζονται από τις συνθήκες που επικρατούν, εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων. Η υπεύθυνη για τα τρένα TGV εταιρεία SNCF, καλεί τους επιβάτες να αναβάλουν τις μετακινήσεις τους και να μην ταξιδεύουν προς τους σταθμούς, λόγω ζημιών που προκλήθηκαν στο δίκτυο από άγνωστους.

Σημειώνεται πως επηρεάζονται μόνο οι γραμμές Atlantique, Nord και Est. Η Atlantique πηγαίνει από το Παρίσι στο Μπορντό, η Nord πηγαίνει από το Παρίσι στη Λιλ και η Est μεταφέρει τους επιβάτες από το Παρίσι στο Στρασβούργο. Η SNCF αναφέρει ότι τα εισιτήρια για τα δρομολόγια που διακόπηκαν είναι ανταλλάξιμα και επιστρέφονται.

«Μετά από αυτή τη μαζική επίθεση που είχε στόχο να παραλύσει το δίκτυο γραμμών υψηλής ταχύτητας, ένας μεγάλος αριθμός τρένων εκτράπηκε ή ακυρώθηκε», αναφέρει η SNCF σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Massive Attack on French Train Network Amid Olympics 🇫🇷⚠️ 🚝 French train operator SNCF foiled an attack on high-speed lines in the southeast, but other areas faced vandalism and arson. As Paris prepares for the Olympics, train disruptions leave hundreds stranded, with repairs…

Τα δρομολόγια της Eurostar στη Γαλλία από και προς το Παρίσι εκτρέπονται και αρκετά τρένα έχουν καθυστερήσει, αναφέρει επίσης στην ίδια ανακοίνωση η σιδηροδρομική εταιρεία. «Η γραμμή υψηλής ταχύτητας μεταξύ Παρισιού και Λιλ έχει επηρεαστεί, ενώ ο χρόνος διαδρομής έχει αυξηθεί κατά 90 λεπτά μετά από «συντονισμένες πράξεις κακοβουλίας στη Γαλλία», συμπληρώνει.

Ο πρόεδρος του ομίλου SNCF μιλώντας στο γαλλικό ειδησεογραφικό δίκτυο BFMTV, αναφέρει πως έχουν επηρεαστεί τουλάχιστον 800.000 πελάτες. Προσθέτει ότι το δίκτυο ήταν προετοιμασμένο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και ότι τώρα εξετάζουν την κινητοποίηση εκατοντάδων ατόμων για την ταχύτερη δυνατή επιδιόρθωση του δικτύου.

