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Ολλανδία: Υπόθεση που θυμίζει τη Ζιζέλ Πελικό ερευνούν οι αρχές

Οι αρχές ερευνούν καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες γυναίκες ναρκώνονταν και κακοποιούνταν σεξουαλικά, ενώ το υλικό φέρεται να διακινούνταν σε κλειστές διαδικτυακές ομάδες

The LiFO team
The LiFO team
ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΠΕΛΙΚΟ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Getty Images
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Μεγάλη έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ολλανδία μετά τις καταγγελίες για συστηματική νάρκωση και σεξουαλική κακοποίηση γυναικών, σε μία υπόθεση που οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων ανδρών.

Η ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι έρευνες ξεκίνησαν έπειτα από πληροφορίες που έλαβε από αρχές της Βρετανίας και της Γερμανίας, σύμφωνα με τις οποίες γυναίκες ενδέχεται να ναρκώνονταν από άτομα του στενού τους περιβάλλοντος και στη συνέχεια να υφίσταντο σεξουαλική κακοποίηση, η οποία φέρεται να καταγραφόταν σε βίντεο ή φωτογραφίες.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι ύποπτοι συμμετείχαν σε κλειστές ομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αντάλλασσαν συμβουλές για το πώς να χορηγούν ουσίες στα θύματά τους, ενώ διακινούσαν και υλικό που φέρεται να απεικονίζει τις κακοποιήσεις.

Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων παραμένει άγνωστος, ενώ οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν και άλλες συλλήψεις.

Ολλανδικά μέσα ενημέρωσης συνέκριναν την υπόθεση με εκείνη της Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία, η οποία είχε προκαλέσει διεθνή σοκ όταν αποκαλύφθηκε ότι ο σύζυγός της τη νάρκωνε επί χρόνια και καλούσε δεκάδες άνδρες να τη βιάζουν ενώ βρισκόταν αναίσθητη.

Οι τέσσερις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μετά από ταυτόχρονες αστυνομικές εφόδους σε οκτώ κατοικίες στα τέλη Μαΐου. Οι ύποπτοι είναι άνδρες ηλικίας από 21 έως 51 ετών, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν μέσω της δραστηριότητάς τους στις διαδικτυακές ομάδες.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, κάρτες μνήμης και άλλες ψηφιακές συσκευές, τα οποία εξετάζονται από τους ερευνητές.

Εξετάζονται ψηφιακά πειστήρια

Οι ολλανδικές αρχές ερευνούν τώρα το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών συσκευών που κατασχέθηκαν, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την έκταση της υπόθεσης και τον αριθμό των πιθανών θυμάτων.

Κατά τη διάρκεια των εφόδων εντοπίστηκαν επίσης ναρκωτικές ουσίες και όπλα σε ορισμένες από τις κατοικίες που ερευνήθηκαν.

Οι κατηγορίες που εξετάζονται διαφέρουν ανάλογα με τον ρόλο κάθε υπόπτου και περιλαμβάνουν συμμετοχή στις διαδικτυακές ομάδες, παραγωγή ή διακίνηση σεξουαλικού υλικού, καθώς και τη χορήγηση ουσιών σε γυναίκες με σκοπό τη σεξουαλική κακοποίησή τους ή την απόπειρα βιασμού.

Η Μιλού φαν ντερ Κολκ, μέλος της ομάδας που ερευνά εγκλήματα σεξουαλικής φύσης στο Ρότερνταμ, χαρακτήρισε την υπόθεση ιδιαίτερα σοβαρή, τονίζοντας ότι ακόμη δεν έχει διαπιστωθεί πόσες γυναίκες ενδέχεται να έχουν πέσει θύματα.

«Πρόκειται για μια υπόθεση με τεράστιο αντίκτυπο», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, σε αρκετές περιπτώσεις τα θύματα μπορεί να μην γνωρίζουν καν τι τους συνέβη, καθώς ενδέχεται να είχαν ναρκωθεί και να είχαν χάσει τις αισθήσεις τους.

«Η πληροφορία ότι ένας σύντροφος ή ένα πρόσωπο που γνωρίζετε μπορεί να σας νάρκωσε και ενδεχομένως να σας βίασε ή να επιχείρησε να το κάνει, μπορεί να ανατρέψει ολόκληρη τη ζωή σας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να εντοπιστούν και άλλα θύματα μέσα από το υλικό που έχει κατασχεθεί.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

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