Γαλλία: Ένοχος ο πρώην γερουσιαστής που νάρκωσε βουλεύτρια με MDMA

Σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών καταδικάστηκε στη Γαλλία ο πρώην γερουσιαστής Ζοέλ Γκεριό, αφού το δικαστήριο έκρινε ότι νάρκωσε τη βουλεύτρια Σαντρίν Ζοσό βάζοντας MDMA σε ποτήρι σαμπάνιας, με σκοπό να της επιτεθεί σεξουαλικά. Από την ποινή, οι 18 μήνες θα εκτιθούν σε καθεστώς εγκλεισμού.

Η υπόθεση αφορά περιστατικό του Νοεμβρίου 2023, στο διαμέρισμα του Γκεριό στο Παρίσι. Σύμφωνα με την απόφαση, η Ζοσό είχε πάει να τον συναντήσει για να γιορτάσουν την επανεκλογή του και ήταν η μοναδική καλεσμένη εκείνο το βράδυ. Η ίδια περιέγραψε ότι, όσο περνούσε η ώρα, κατάλαβε πως δεν βρισκόταν απέναντι σε έναν συνάδελφο αλλά σε έναν άνθρωπο που την απειλούσε.

Όπως κατέθεσε, αφού ο Γκεριό της γέμισε το ποτήρι στην κουζίνα, παρατήρησε ότι η γεύση ήταν ασυνήθιστα γλυκιά και κολλώδης. Θεώρησε αρχικά ότι έφταιγε η σαμπάνια, όμως της φάνηκε περίεργο ότι επέμεινε να κάνουν δεύτερη πρόποση. Λίγο αργότερα ένιωσε έντονη αδιαθεσία και ταχυκαρδία, έφυγε βιαστικά και πήγε στο νοσοκομείο. Η τοξικολογική εξέταση έδειξε υψηλή δόση της ουσίας στο αίμα της, ενώ στο σπίτι του Γκεριό εντοπίστηκε και έκσταση.

Ο Γκεριό, 68 ετών, αρνήθηκε ότι είχε σεξουαλικό κίνητρο και δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση. Υποστήριξε πως είχε ρίξει την ουσία σε ποτήρι από την προηγούμενη ημέρα για να αντιμετωπίσει κρίση πανικού, τελικά δεν το ήπιε και το έβαλε ξανά στο ντουλάπι, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του ανόητη.

Facebook Twitter Η βουλεύτρια Σαντρίν Ζοσό / Φωτ: EPA, αρχείου

Από την πλευρά της, η Ζοσό δήλωσε μετά την απόφαση ότι αισθάνεται μεγάλη ανακούφιση. Ο δικηγόρος της ανέφερε ότι οι συνέπειες για τη βουλεύτρια ήταν βαριές, καθώς έμεινε έξι μήνες εκτός εργασίας και χρειάστηκε ιατρική παρακολούθηση, καθώς και ψυχολογική και ψυχιατρική στήριξη. Όπως ανέφερε, αντιμετωπίζει εφιάλτες, επαναλαμβανόμενες αναδρομές και επεισόδια αποσύνδεσης. Η ίδια πρόσθεσε ότι έβγαλε τέσσερα δόντια, επειδή το στρες την έκανε να τρίζει έντονα τα δόντια.

Ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι η χορήγηση της ουσίας έγινε εσκεμμένα και ζήτησε, πέρα από την ποινή, να του επιβληθεί πενταετής αποκλεισμός από δημόσια αξιώματα και να καταγραφεί στο μητρώο δραστών σεξουαλικών αδικημάτων. Σημείωσε επίσης ότι ο Γκεριό είχε ψηφίσει νόμο που θεσπίζει ως αδίκημα τη χορήγηση επιβλαβούς ουσίας με πρόθεση βιασμού ή σεξουαλικής επίθεσης, υπογραμμίζοντας ότι ένας εκλεγμένος αξιωματούχος οφείλει να δίνει το παράδειγμα.

Η δίκη απέκτησε ιδιαίτερο βάρος στη δημόσια συζήτηση, λίγους μήνες μετά την υπόθεση Ντομινίκ Πελικό, ο οποίος καταδικάστηκε σε 20 χρόνια κάθειρξη για επαναλαμβανόμενη νάρκωση της τότε συζύγου του, Ζιζέλ, ώστε να την κακοποιούν ο ίδιος και άλλοι άνδρες.

Ο Γκεριό ήταν γερουσιαστής από το 2011 έως το 2025. Παραιτήθηκε από τη Γερουσία τον Οκτώβριο και διαγράφηκε από το κεντροδεξιό κόμμα Horizons. Στο μεταξύ, η Γαλλία έχει ενσωματώσει την αρχή της συναίνεσης στον νομικό ορισμό του βιασμού, σε μια αλλαγή που ακολουθεί αντίστοιχες κινήσεις και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Με πληροφορίες από Euronews

