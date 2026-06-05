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Τζο Μπάιντεν: Ο γιος του, Χάντερ, συμπλήρωσε 7 χρόνια νηφάλιος και ευχαριστεί όσους ήταν δίπλα του

Ο Χάντερ Μπάιντεν δεν δίστασε να απαντήσει σε όσους έσπευσαν να χλευάσουν τον χρόνιο εθισμό του

The LiFO team
The LiFO team
ΤΖΟ ΜΠΑΪΝΤΕΝ ΧΑΝΤΕΡ ΜΠΑΪΝΤΕΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: EPA
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Ο Χάντερ Μπάιντεν, ο νεότερος γιος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, έχει γίνει απροσδόκητα ιδιαίτερα ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με δόσεις αυτοσαρκασμού και αιχμηρού χιούμορ, απαντά στους επικριτές του, κερδίζοντας εκατομμύρια προβολές αλλά και τη συμπάθεια πολλών.

Παρά το «σκοτεινό» παρελθόν του, που περιλαμβάνει προβλήματα εξάρτησης από το αλκοόλ και το κρακ, καθώς και σειρά δικαστικών υποθέσεων, ο Χάντερ Μπάιντεν επέστρεψε πρόσφατα στην πλατφόρμα Χ, όπου οι αναρτήσεις του γίνονται συχνά viral.

Αφορμή στάθηκε η συμπλήρωση επτά ετών νηφαλιότητας, την οποία γιόρτασε δημοσιεύοντας ένα σύντομο βίντεο και ευχαριστώντας όσους στάθηκαν στο πλευρό του.

Όταν ένας χρήστης υπαινίχθηκε ότι η κοκαΐνη που βρέθηκε στον Λευκό Οίκο το 2023 τού ανήκε, εκείνος απάντησε με αυτοσαρκαστική διάθεση: «Αποκλείεται. Δεν θα ξεχνούσα ποτέ πού άφησα τα ναρκωτικά μου».

Σε άλλη περίπτωση, σχολίασε μια παραποιημένη φωτογραφία που τον παρουσίαζε να κρατά πίπα για ναρκωτικά, λέγοντας ότι το πρόβλημά του δεν είναι η εικόνα καθαυτή, αλλά το γεγονός ότι η πίπα δεν αντιστοιχεί στα ναρκωτικά που έκανε χρήση.

Με τον τρόπο αυτό συνέχισε να αντιμετωπίζει δημόσια το παρελθόν του χωρίς υπεκφυγές, αλλά με χιούμορ.

Οι αναρτήσεις του συχνά συνδυάζουν αυτοσαρκασμό, ειρωνεία και πολιτικά υπονοούμενα, γεγονός που έχει προσελκύσει την προσοχή τόσο των υποστηρικτών όσο και των επικριτών του. Ένα από τα σχόλια που ξεχώρισαν ήταν ένα λογοπαίγνιο στα αγγλικά, με το οποίο απάντησε στις κατηγορίες περί νοθείας στις εκλογές.

Για χρόνια, ο Χάντερ Μπάιντεν αποτέλεσε βασικό στόχο των συντηρητικών κύκλων στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι θεωρούσαν ότι τα προσωπικά του προβλήματα αποτελούσαν πολιτικό βάρος για τον πατέρα του. Τον Δεκέμβριο του 2024, ο Τζο Μπάιντεν τού απένειμε προεδρική χάρη, παρά τις προηγούμενες δημόσιες δεσμεύσεις του ότι δεν θα προχωρούσε σε μια τέτοια ενέργεια.

Κατά την επιστροφή του στην πλατφόρμα Χ, ο Χάντερ Μπάιντεν έδωσε από την πρώτη στιγμή το στίγμα του με μια χαρακτηριστική αυτοσαρκαστική ανάρτηση: «Είμαι ο Χάντερ Μπάιντεν. Πιθανότατα δεν έχετε ακούσει ποτέ για μένα».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διεθνή

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