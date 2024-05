Όλεθρος στην Παπούα Νέα Γουινέα: Πάνω από 2.000 άνθρωποι θάφτηκαν ζωντανοί από τις κατολισθίσεις

Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι θάφτηκαν ζωντανοί από μια τεράστια κατολίσθηση στην Παπούα Νέα Γουινέα την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε το εθνικό κέντρο καταστροφών τη Δευτέρα, καθώς το έδαφος και η δυσκολία παροχής βοήθειας στην τοποθεσία αυξάνουν τον κίνδυνο λίγοι να μη βρεθούν επιζώντες.

Ο αριθμός των θαμμένων γύρω από το χωριό Γιαμπάλι στην επαρχία Ένγκα στο βόρειο τμήμα της χώρας βασίζεται σε εκτιμήσεις των τοπικών αρχών που αυξάνονται σταθερά από την κατολίσθηση της Παρασκευής. Μια υπηρεσία του ΟΗΕ ανέφερε τον εκτιμώμενο απολογισμό των νεκρών σε περισσότερους από 670 ανθρώπους την Κυριακή, ενώ την Παρασκευή γινόταν λόγος για 100 νεκρούς.

Το Εθνικό Κέντρο Καταστροφών αύξησε ξανά τον απολογισμό σε 2.000 σε επιστολή προς τον ΟΗΕ την Κυριακή που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα. Η κατολίσθηση προκάλεσε επίσης μεγάλες καταστροφές σε κτίρια και κήπους τροφίμων, ανέφερε. «Η κατάσταση παραμένει ασταθής καθώς η κατολίσθηση συνεχίζει να μετατοπίζεται αργά, θέτοντας συνεχή κίνδυνο τόσο για τις ομάδες διάσωσης όσο και για τους επιζώντες», αναφέρεται στην επιστολή.

Papua New Guinea tells UN over 2,000 people are estimated to be buried under rubble after devastating landslide. Australia responds by sending rescue and recovery equipment pic.twitter.com/aaNQxvcW2O — TRT World Now (@TRTWorldNow) May 27, 2024

Περίπου 4.000 άνθρωποι ζούσαν κοντά στην πληγείσα περιοχή, δήλωσε τη Δευτέρα ο διευθυντής της CARE International, Τζάστιν Μακ Μάχον, στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC. Αλλά είναι δύσκολο να έχουμε μια ακριβή εκτίμηση του τοπικού πληθυσμού καθώς η τελευταία αξιόπιστη απογραφή έγινε το 2000 και πολλοί άνθρωποι ζουν σε απομακρυσμένα ορεινά χωριά. Η χώρα ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα διεξαχθεί απογραφή το 2024.

Το ασταθές έδαφος, η απομακρυσμένη τοποθεσία και ο κοντινός φυλετικός πόλεμος εμποδίζουν τις προσπάθειες παροχής βοήθειας στην Παπούα Νέα Γουινέα. Τα πληρώματα έκτακτης ανάγκης, με επικεφαλής το αμυντικό προσωπικό της Παπούα Νέας Γουινέας (PNG), ήταν στο έδαφος, αλλά ο πρώτος εκσκαφέας έφτασε στο σημείο αργά την Κυριακή, σύμφωνα με αξιωματούχο του ΟΗΕ.

Ο ΟΗΕ είπε ότι ο αριθμός των πιθανών θανάτων μπορεί να αλλάξει καθώς οι προσπάθειες διάσωσης αναμένεται να συνεχιστούν για μέρες. Τα μέσα ενημέρωσης της Παπούα Νέας Γουινέας ανέφεραν τη Δευτέρα ότι οι κάτοικοι διέσωσαν ένα ζευγάρι παγιδευμένο κάτω από τα ερείπια αφού άκουσαν τις κραυγές τους για βοήθεια.

More than 670 people have been killed by a landslide in northern Papua New Guinea on Friday, according to new calculations by local officialshttps://t.co/3xellVcpd1 pic.twitter.com/MnHfMGpadp — Sky News (@SkyNews) May 27, 2024

Ο Johnson και η Jacklyn Yandam είπαν στο τοπικό NBC News ότι ήταν πολύ ευγνώμονες και περιέγραψαν τη διάσωσή τους ως θαύμα: «Ευχαριστούμε τον Θεό που μας έσωσε τη ζωή εκείνη τη στιγμή. Ήμασταν σίγουροι ότι θα πεθάνουμε, αλλά οι μεγάλοι βράχοι δεν μας συνέτριψαν», είπε η Τζάκλιν. «Είναι πραγματικά δύσκολο να το εξηγήσω, καθώς εγκλωβιστήκαμε για σχεδόν οκτώ ώρες και μετά διασώθηκαν. Πιστεύουμε ότι σωθήκαμε για κάποιο σκοπό», είπε.

Περίπου 1.250 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί λόγω της κατολίσθησης, που σημειώθηκε στην επαρχία Ένγκα στην Παπούα Νέα Γουινέα τα ξημερώματα της Παρασκευής. Περισσότερα από 150 σπίτια θάφτηκαν και περίπου 250 σπίτια εγκαταλείφθηκαν. «Τα σπίτια είναι θαμμένα κάτω από περίπου οκτώ μέτρα χώμα. Επομένως, υπάρχουν πολλά συντρίμμια για να περάσουν», δήλωσε ο McMahon της CARE.

Hundreds of people are feared dead after a landslide in Papua New Guinea. pic.twitter.com/tcC8jkvUNO — USA TODAY (@USATODAY) May 26, 2024

Ο Σερχάτ Ακτοπράκ, ο επικεφαλής της αποστολής της υπηρεσίας μετανάστευσης του ΟΗΕ στη χώρα, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC ότι τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης θα συνεχίσουν να αναζητούν επιζώντες έως ότου οι κάτοικοι τους ζητήσουν να σταματήσουν. Ο Ακτοπράκ είπε ότι η ομάδα διάσωσης είχε οκτώ οχήματα, αλλά ότι ελπίζει να λάβει πρόσθετους πόρους σύντομα.

«Κανένας δεν μπόρεσε να ξεφύγει»

Βαριά μηχανήματα αναμένονται σήμερα στην πληγείσα περιοχή, αλλά η άφιξή τους καθυστέρησε εξαιτίας βίαιων επεισοδίων μεταξύ φυλών, που ξέσπασαν στον μοναδικό δρόμο μέσω του οποίου μπορούν να φθάσουν εκεί, σύμφωνα με τον κ. Ακτοπράκ. Τα βίαια επεισόδια πάντως δεν «συνδέονται με την κατολίσθηση», διευκρίνισε.

Δάσκαλος σε γειτονικό χωριό, ο Τζέικομπ Σοουάι, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως στην περιοχή που επλήγη ζούσαν πάνω από 2.000 άνθρωποι. «Ο κόσμος είναι συντετριμμένος. Κανένας δεν μπόρεσε να ξεφύγει. Είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρωθούν πληροφορίες. Δεν ξέρουμε ποιος πέθανε, επειδή τα μητρώα θάφτηκαν κι αυτά», πρόσθεσε.

Κάτοικοι γειτονικών χωρών βοηθούν να ανασυρθούν πτώματα, ανέφερε ο Νίξον Πακέα, πρόεδρος του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου στην κοντινή Πορτζέρα. Αρκετοί χρησιμοποιούν τσάπες και αγροτικά εργαλεία. «Εξαιτίας του πόσο σκληροί είναι οι βράχοι (...) είναι αρκετά περίπλοκο. Χρειάζονται εκσκαφείς για να απομακρύνουμε τα συντρίμμια», πρόσθεσε.

Μεταλλευτική εταιρεία της περιοχής, η New Porgera Limited, συμφώνησε να διαθέσει εκσκαφείς και άλλα μηχανήματα για βοηθήσει τα σωστικά συνεργεία και για να ανοίξουν δρόμοι. Συνολικά, πάνω από 1.000 άνθρωποι στην περιοχή χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας της καταστροφής, κατά εκτιμήσεις ανθρωπιστικών οργανώσεων.

Ισχυρές βροχοπτώσεις

Κάτοικοι της περιοχής πιστεύουν πως την κατολίσθηση προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων εβδομάδων. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η Παπούα Νέα Γουινέα έχει κλίμα το οποίο συγκαταλέγεται στα πιο υγρά στον κόσμο και σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν συχνά τις πιο υγρές περιοχές της, ιδίως σε υψίπεδα. Επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι διακυμάνσεις της βροχομετρικής κατάστασης εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής μεγεθύνει τον κίνδυνο κατολισθήσεων στη χώρα.

Τον Μάρτιο, τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατολίσθηση σε γειτονική επαρχία.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε χθες Κυριακή μέσω X ότι το Παρίσι είναι «έτοιμο να συνεισφέρει στις προσπάθειες να προσφερθεί βοήθεια και στην ανοικοδόμηση». Σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο, ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τόνισε ότι «ράγισε η καρδιά» του ιδίου και της συζύγου του Τζιλ για «τις απώλειες ζωών και τις καταστροφές».

Με πληροφορίες από Reuters, AFP

