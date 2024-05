Παπούα Νέα Γουινέα: Εκατόμβη νεκρών από κατολισθίσεις

«Τουλάχιστον έξι χωριά» σε ορεινή περιοχή της Παπούας Νέας Γουινέας επλήγησαν από μεγάλη κατολίσθηση, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της χώρας.

Το αυστραλιανό δίκτυο ABC και μέσα ενημέρωσης της Παπούας Νέας Γουινέας υπολογίζουν ότι πάνω από 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην κατολίσθηση, αν και το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει την εκτίμηση αυτή από ανεξάρτητη πηγή. Χωρικοί εκφράζουν φόβους ότι ο απολογισμός θα μπορούσε να είναι υψηλότερος, μετέδωσαν επίσης τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η κατολίσθηση έγινε γύρω στις 03:00 τοπική ώρα (20:00 ώρα Ελλάδος της Πέμπτης), όταν οι περισσότεροι κάτοικοι κοιμόντουσαν και από αυτήν επλήγη κυρίως το χωριό Καοκαλάμ, στην επαρχία Ένγκα, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 600 χιλιομέτρων βόρεια της πρωτεύουσας Πορτ Μόρεσμπι.

Δεκάδες άνθρωποι κινητοποιήθηκαν άμεσα για τη διάσωση τυχόν επιζώντων που έχουν εγκλωβιστεί στον σωρό λάσπης και βράχων. Εξοπλισμένοι με προβολείς, μαχαίρια και τσεκούρια προσπαθούν να καθαρίσουν την πλαγιά. Ανθρωπιστικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων ο Ερυθρός Σταυρός της Παπούας Νέας Γουινέας, ανακοίνωσαν ότι ειδοποιήθηκαν για την καταστροφή.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Ένγκα, στο κεντρικό τμήμα της, ο Πέτερ Ιπάτας δήλωσε ότι "τουλάχιστον έξι χωριά" επλήγησαν, χαρακτήρισε το συμβάν «άνευ προηγουμένου φυσική καταστροφή» που προκάλεσε «σημαντικές ζημιές». Η κατολίσθηση αυτή προκάλεσε "ανθρώπινες απώλειες και υλικές ζημιές", πρόσθεσε, αλλά προς το παρόν δεν έδωσε στη δημοσιότητα απολογισμό.

Ο πρωθυπουργός Τζέιμς Μαράπε ανέφερε σε ανακοίνωση ότι ακόμη δεν έχει ενημερωθεί πλήρως για την κατάσταση, αλλά διαβεβαίωσε ότι οι αρμόδιες αρχές εργάζονται επιμελώς για την αντιμετώπιση της καταστροφής. «Αποστέλλουμε αξιωματούχους (υπηρεσιών αντιμετώπισης) καταστροφών, την Αμυντική Δύναμη PNG, και την υπηρεσία Έργων και Αυτοκινητοδρόμων για να συναντήσουν επαρχιακούς και τοπικούς αξιωματούχους στην Ένγκα και να αρχίσουν επίσης σωστικές προσπάθειες, την ανάσυρση πτωμάτων και την ανοικοδόμηση υποδομών», πρόσθεσε ο Μαράπε. «Θα ενημερώσω περαιτέρω όταν θα είμαι πλήρως ενημερωμένος για το μέγεθος της καταστροφής και την απώλεια ζωών».

