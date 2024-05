Παπούα Νέα Γουινέα: Ξεπερνούν τους 300 οι νεκροί από τις κατολισθίσεις

Περισσότεροι από 300 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε κατολίσθηση σε μια απομακρυσμένη περιοχή στη βόρεια Παπούα Νέα Γουινέα, δήλωσε τοπικός πολιτικός.

Ο Άμος Ακέμ, βουλευτής της επαρχίας Έγγα, είπε ότι η κατολίσθηση στην Παπούα Νέα Γουινέα έπληξε το χωριό Γιαμπάλι, περίπου δύο ώρες οδικώς από την πρωτεύουσα της επαρχίας, Γουαμπάγκ, τα ξημερώματα της Παρασκευής. Ο δρόμος προς το Γιαμπάλι από την πρωτεύουσα είναι αποκλεισμένος, δυσκολεύοντας τις προσπάθειες ανακούφισης. «Από αναφορές που συγκεντρώθηκαν στο έδαφος, η κατολίσθηση έθαψε περισσότερους από 300 ανθρώπους και 1.182 σπίτια», είπε ο Ακέμ.

Οι εθνικές αρχές της Παπούας Νέας Γουινέας δεν έχουν ακόμη δώσει επίσημο απολογισμό νεκρών. Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για περίπου 100 άτομα.

Ο επικεφαλής της αποστολής του Διεθνούς Οργανισμού για τη Μετανάστευση στην Παπούα Νέα Γουινέα, Σερχάν Ακτοπράκ, είπε ότι η περιοχή που επλήγη ήταν μεγέθους τριών ή τεσσάρων γηπέδων ποδοσφαίρου και φιλοξενεί 3.895 ανθρώπους. Είπε ότι κάποια σπίτια στο χωριό είχαν διαφύγει, αλλά ο αριθμός των θυμάτων δεν είναι ακόμη γνωστός. «Η γη εξακολουθεί κινείται, επομένως καθιστά πολύ δύσκολη την επιχείρηση», είπε ο Ακτοπράκ, επικαλούμενος αναφορές από πρώτο χέρι από το προσωπικό του και άλλους που αναπτύχθηκαν από το Γουαμπάγκ στο χωριό που επλήγη.

Ο Ακτοπράκ, ο οποίος μίλησε στο Associated Press τηλεφωνικά από την πρωτεύουσα της Παπούα Νέας Γουινέας, το Πορτ Μόρεσμπι, είπε ότι «δεδομένης της κλίμακας της καταστροφής», φοβόταν ότι ο αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να είναι υψηλότερος από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Ο επαρχιακός διαχειριστής της Ένγκα, Σάντις Τσάκα, είπε ότι ομάδες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης έχουν σταλεί στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων σε καταστροφές, της αστυνομίας και του υγειονομικού προσωπικού καθώς αξιολογήθηκε η έκταση των ζημιών. «Η καταστροφική κατολίσθηση που περιγράφεται ως μια άνευ προηγουμένου φυσική καταστροφή σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί… προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε περιουσίες και ανθρώπινες ζωές που προς το παρόν αγνοούνται», είπε ο Τσάκα.

Ο Τσάκα ζήτησε υποστήριξη από την εθνική κυβέρνηση και άλλους οργανισμούς για να βοηθήσουν τα θύματα της καταστροφής.

Με πληροφορίες από Guardian