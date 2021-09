Viral έχουν γίνει οι εικόνες που τράβηξε ένας πολίτης και δείχνουν μια «οικογένεια» με 12 αγριογούρουνα να κάνει, ανέμελα, βόλτα στην συνοικία Μόντε Μάριο της Ρώμης.

Τα αγριογούρουνα περπατούν στον δρόμο, ενώ δίπλα τους περνούν τα αυτοκίνητα ενώ στη συνέχεια, βρίσκονται και μπροστά στην είσοδο ενός παιδικού σταθμού.

Τελευταία, στη Ρώμη και την ευρύτερη περιοχή της, η παρουσία των ζώων αυτών έχει αυξηθεί αισθητά.

The video that everyone is talking about in #Rome this week: a dozen wild boar walking calmly through traffic on Via Trionfale. #cinghiali pic.twitter.com/ZrLfK49lOZ