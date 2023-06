ΟΗΕ-Γκουτέρες για Πύλο: Κάθε άτομο που αναζητά μια καλύτερη ζωή αξίζει ασφάλεια και αξιοπρέπεια

Ανάρτηση για το πολύνεκρο ναυάγιο με μετανάστες στα ανοιχτά της Πύλου έκανε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, χαρακτηρίζοντάς το «φρικτό».

«Ένα ακόμη φρικτό ναυάγιο στη Μεσόγειο -αυτή τη φορά κοντά στην Ελλάδα- στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Στη συνέχεια γράφει πως «όπως έχω ξαναπεί κάθε άτομο που αναζητά μια καλύτερη ζωή αξίζει ασφάλεια και αξιοπρέπεια».

Another horrific shipwreck in the Mediterranean - this time near Greece - has claimed the lives of scores of people.



As I’ve said before - every person searching for a better life deserves safety & dignity.