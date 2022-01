Μετά από πέντε χρόνια εργασιών αποκατάστασης, οι σκαλωσιές που υψώνονταν γύρω από το Big Ben, απομακρύνονται, αποκαλύπτοντας αργά τη νέα εικόνα του και προκαλώντας δέος στους Λονδρέζους.



Από τον περασμένο Σεπτέμβριο έχει αρχίσει η αποκάλυψη τμημάτων του εμβληματικού ρολογιού της βρετανικής πρωτεύουσας. Μάλιστα, μία εκ των βασικών αλλαγών, είναι το χρώμα των πελώριων δεικτών του από μαύρο σε πρωσικό μπλε.

Out with the old and in with the new!! The day when both sets of CCC hands and drive units were displaying the time!! pic.twitter.com/kzvrxEX3Sw



Πλέον, μετά την αποσυναρμολόγηση πάνω από 1.000 τμημάτων της πρόσοψής του και αναβάθμισής τους, η χρυσή κορυφή του Big Ben αποκαλύφθηκε στο φως του ήλιου λαμπερή και εντυπωσιακή.



Σύμφωνα με το Time Out, πολλοί Λονδρέζοι εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για την αλλαγή, δηλώνοντας εντυπωσιασμένοι στα social media.

«Το απαστράπτον χρυσό πλαίσιο… σμαραγδένιες λεπτομέρειες...περίπλοκες χρυσές λεπτομέρειες στην πρόσοψη... ουράνιο μπλε στο καντράν και τους δείκτες... ο Μπεν είναι πανέμορφος» γράφει μία χρήστρια του Twitter ενώ άλλος διερωτάται «μήπως άξιζε η αναμονή;».

🇬🇧"You know, this is a nationwide effort"



From today, an expert team will begin to take down scaffolding from the Elizabeth Tower. All four clock dials are set to be unveiled over the next six weeks, showcasing the restored original colour scheme. #RestoringBigBen pic.twitter.com/JN2GVSxIkx