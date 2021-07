Στις γειτονιές της Κουάλα Λουμπούρ και άλλων πολλών πόλεων της Μαλαισίας έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα ορατά σημάδια οικονομικής δυσχέρειας: Λευκές «σημαίες» κυματίζουν έξω από τα σπιτικά των πολιτών ως ένδειξη ανάγκης φαγητού ή άλλου είδους βοήθειας.



Οι σημαίες, κομμάτια λευκού υφάσματος ή το πολύ ένα κομμένο T-shirt- αποτελούν μια πιο διακριτική κραυγή για βοήθεια από οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων που επλήγησαν από τα επώδυνα και πολύμηνα lockdown.



Η εκστρατεία που έχει πλημμυρίσει τα social media υπό το hashtag #benderaputih (λευκή σημαία) είναι για τις οικογένειες ένας τρόπος να αιτηθούν ένα ευρύ φάσμα βοήθειας -από τροφή και άλλα είδη πρώτης ανάγκης έως δουλειά- εν μέσω διογκούμενης ανεργίας και ενώ πολλές κατηγορίες επιχειρήσεων παραμένουν κλειστές.

Spotted a white flag, found out the family give up and surrender them selves infront of financial crisis.#HFcare #HumanityFirst #BenderaPutih pic.twitter.com/JsVdqfWVwH