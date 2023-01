Οι Ρώσοι «σφυροκοπούν» την Ουκρανία- Τουλάχιστον 5 νεκροί από πυραυλική επίθεση σε πολυκατοικία στο Ντνίπρο

Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από ρωσικό χτύπημα σε εννιαώροφο κτίριο κατοικιών στο Ντνίπρο της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ, Βαλεντίν Ρεζνιτσένκο, μεταξύ των τραυματιών, είναι και έξι παιδιά.

Όπως πρόσθεσε, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι κάτω από τα συντρίμμια. Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών βρίσκονται στο σημείο προκειμένου να τους απεγκλωβίσουν.

Πόλεμος στην Ουκρανία: Φωτογραφίες από την πυραυλική επίθεση στο Ντνίπρο

Παράλληλα, σύμφωνα με αναπληρωτή επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, Κίριλο Τιμοσένκο, δεκαπέντε άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το κτίριο.

⚡️Governor: 10 people injured in Russian missile strike on residential building in Dnipro.



According to Dnipropetrovsk Oblast Governor Valentyn Reznichenko, two children are among the wounded, and three are in critical condition.



📷Valentyn Reznichenko/Telegram pic.twitter.com/pRpvAcMvca