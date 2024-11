Οι Ρώσοι χτύπησαν την Οδησσό με βαλλιστικό πύραυλο: Τουλάχιστον 10 νεκροί και δεκάδες τραυματιες

Ο απολογισμός του πλήγματος που εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία στην Οδησσό, στη νότια Ουκρανία, έφθασε τουλάχιστον τους δέκα νεκρούς και τους 43 τραυματίες, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές υπηρεσίες διάσωσης.

Προς το παρόν «δέκα άνθρωποι είναι νεκροί και άλλοι 43 τραυματίες, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά», ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης στην εφαρμογή Telegram. Σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Όλεχ Κίπερ, επτά αστυνομικοί, ένας υγειονομικός και δύο κάτοικοι είναι νεκροί. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για οκτώ νεκρούς και 39 τραυματίες.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε μέσω Telegram ότι ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος έπληξε γειτονιά με κατοικίες, και ότι μια πολυκατοικία, ένα κτήριο πανεπιστημίου και ένα διοικητικό κτίριο υπέστησαν ζημιές.

«Δεν πρόκειται για τυχαία πλήγματα – είναι πλήγματα επίδειξης. Ύστερα από τηλεφωνήματα και συναντήσεις με τον Πούτιν, ύστερα από όλες αυτές τις ψευδείς εικασίες στα μέσα ενημέρωσης για υποτιθέμενη ‘αποχή’ από χτυπήματα, η Ρωσία δείχνει αυτό το οποίο την ενδιαφέρει πραγματικά: μόνο ο πόλεμος», δήλωσε.

«Ο εχθρός με ύπουλο τρόπο έστειλε τον πύραυλό του προς κατοικημένη περιοχή, μια περιοχή με εμπορική δραστηριότητα», δήλωσε και ο δήμαρχος της πόλης Γκενάντι Τρουχάνοφ.

BREAKING:



Several Ukrainians killed after Russia launches ballistic missiles with cluster munitions against residential district in Odesa pic.twitter.com/GIQ9eCKZ39