Ουκρανία: «Οι ρωσικές δυνάμεις λεηλάτησαν μουσεία της Μαριούπολης» - Πάνω από 2.000 έργα τέχνης

Ουκρανοί αξιωματούχοι καταγγέλλουν πως οι ρωσικές δυνάμεις κατέσχεσαν πάνω από 2.000 έργα τέχνης από τα μουσεία της υπό πολιορκία Μαριούπολης, μεταφέροντάς τα στο ελεγχόμενο από τους Ρώσους Ντονέτσκ.

Όπως αναφέρει το μήνυμα στο Telegram του δημοτικού συμβουλίου της Μαριούπολης, από την έναρξη του πολέμου στις 24 Φεβρουαρίου, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν κάνει εφόδους σε τρία μουσεία της πόλης, μεταξύ αυτών και το Μουσείο Τέχνης Kuindzhi.

«Οι κατακτητές "απελευθέρωσαν" τη Μαριούπολη από την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της. Έκλεψαν και μετακίνησαν πάνω από 2.000 μοναδικά εκθέματα από μουσεία της Μαριούπολης στο Νονέτσκ» αναφέρεται στο μήνυμα.

Μεταξύ των έργων που εκλάπησαν ήταν το Gospel του 1811 από τον εκδοτικό οίκο των Ελλήνων της Μαριούπολης, τρία έργα του καλλιτέχνη του 19ου αιώνα Arkhip Kuindzhi και άλλα του φημισμένου Ρώσου ζωγράφου Ιβάν Αϊβαζόφσκι.

Σύμφωνα με τον Κοντσταντίν Τσερνάβσκι, πρόεδρο της Ουκρανικής Ένωσης Καλλιτεχνών, το μουσείο Kuindzhi υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια ρωσικής αεροπορικής επιδρομής στις 20 Μαρτίου.

Russian military took more than two thousand exhibits from #Mariupol museums to Donetsk



According to Mariupol city administration, among the exported exhibits were works by Arkhip Kuindzhi, Ivan Aivazovsky, ancient icons, a unique handwritten scroll of the Torah and many others. pic.twitter.com/oazWEHRjsD