Οι πρώτες φωτογραφίες του αγνώριστου Μπράντλεϊ Κούπερ ως «Maestro», Λέοναρντ Μπέρνσταϊν

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ μεταμορφώθηκε για τις ανάγκες της ταινίας «Maestro».

Πρόκειται για follow up του «A Star is Born» που πραγματεύεται την βιογραφία του συνθέτη του Μπρόντγουεϊ, Λέοναρντ Μπέρνσταϊν.

Οι πρώτες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν για την ταινία που θα προβληθεί από το Netflix δείχνουν τον πρωταγωνιστή Μπράντλεϊ Κούπερ δίπλα στην συμπρωταγωνίστριά του Κάρεϊ Μούλιγκαν, που υποδύεται την σύζυγο του Μπέρνσταϊν, Φελίτσια.

Στις φωτογραφίες απεικονίζεται ο Μπέρνσταϊν σε διάφορες ηλικίες με εντυπωσιακό μέικ απ από την ομάδα της παραγωγής, που κάνουν τον Κούπερ αγνώριστο.

Όπως επιβεβαίωσε ο Κούπερ στο Variety, τα γυρίσματα για την ταινία ξεκίνησαν μέσα στον Μάιο ενώ αναμένεται να κυκλοφορήσει μέχρι το 2023.

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ήταν αυτός που αρχικά είχε αναλάβει την ταινία και προσέγγισε τον Κούπερ για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο βιογραφικό δράμα.

«Είπα στον Σπίλμπεργκ ότι πάντα αισθανόμουν πως μπορούσα να υποδυθώ έναν συνθέτη, αλλά θα μπορούσα να κάνω μία έρευνα στο υλικό και να δω αν μπορώ να το γράψω και να το σκηνοθετήσω; Θα με αφήσεις να το κάνω αυτό» είπε ο Κούπερ.

«Ο Στίβεν έχει πολλά ενδιαφέροντα, διαλέγει ένα πράγμα και όλα τα υπόλοιπα μπαίνουν σε αναμονή. Νομίζω ότι και ο ίδιος ήξερε από καιρό ότι δεν θα έκανε την ταινία. Ήταν αρκετά ευγενικός ώστε να μου την δώσει και αυτό κάνω τα τελευταία 4,5 χρόνια».

Ο Σκοτ Στάμπερ, επικεφαλής για τις διεθνείς παραγωγές στο Netflix, μιλώντας στο Variety για την ταινία τον περασμένο Δεκέμβριο είπε ότι «έχουμε κάνει πολύ δουλειά στον τομέα του μέικ απ.

»Έχουμε κάνει πολύ δουλειά στην φωνή. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω κάποιον να είναι τόσο βαθιά αφοσιωμένος για να δημιουργήσει μία ιστορία, που σημαίνει τόσα πολλά για εκείνον. Και η Κάρεϊ Μούλιγκαν είναι μία εξαιρετική ηθοποιός».

Το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Κούπερ έγινε το 2018 με το «A Star Is Born». Η ταινία κέρδισε 8 υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και καλύτερης ταινίας και απέφερε 436 εκατ. δολάρια παγκοσμίως.

Facebook Twitter Φωτ.: Netflix

Facebook Twitter Φωτ.: Netflix

Facebook Twitter Φωτ.: Netflix

From the set of Maestro pic.twitter.com/RFSZb1aX1i