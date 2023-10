Ισραηλινοί έφεδροι επιβιβάζονται σε C-130 των IDF στην Αθήνα

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media εμφανίζει Ισραηλινούς στρατιώτες να επιβιβάζονται σε C-130 σε ελληνικό αεροδρόμιο με προορισμό τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς.

To βίντεο φέρεται να είναι από τη Δευτέρα το βράδυ και απεικονίζει ένα KC-130HI της Ισραηλινής Αεροπορίας να βρίσκεται στην Αθήνα και να ετοιμάζεται να απογειωθεί για την περιοχή όπου διεξάγονται οι συγκρούσεις. Σε αυτό επιβιβάζονται δεκάδες στρατιώτες των ισραηλινών δυνάμεων, που βρίσκονταν, όπως αναφέρεται, σε διακοπές στην Ελλάδα, προκειμένου να συμμετάσχουν στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς.

Χιλιάδες Ισραηλινοί που βρίσκονται στην Ελλάδα έχουν κληθεί να παρουσιαστούν ως έφεδροι στη χώρα τους. Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα σε 48 ώρες από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς ολοκληρώθηκε η επιστράτευση 300.000 εφέδρων στο Ισραήλ, εντάχθηκαν στις μονάδες τους και είναι έτοιμοι να αναλάβουν αποστολή.

