Πόλεμος Ισραήλ: Ανατριχιαστικές μαρτυρίες για «αποκεφαλισμούς μωρών» στο κιμπούτς Kfar Aza

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών δυνάμεων Τζόναθαν Κονρίκους στην ενημέρωσή του για τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς αναφέρθηκε και στις καταγγελίες στρατιωτών ότι η Χαμάς αποκεφάλισε μωρά σε κιμπούτς.

Συγκεκριμένα μιλώντας για τον πόλεμο στο Ισραήλ και τις καταγγελίες για σφαγή στο κιμπουτς είπε πως αποκαλύπτονται «απερίγραπτες φρικαλεότητες», μεταξύ άλλων και στο κιμπούτς Kfar Aza χθες, όπου το BBC έκανε σχετικό ρεπορτάζ. Ο Κονρίκους το αποκάλεσε «κάτι που βγήκε από σκηνή ταινίας αποκάλυψης, ή κάτι που σχετίζεται με ζόμπι».

Σύμφωνα με τις ισραηλινές δυνάμεις «το πρωί του Σαββάτου, τρομοκράτες της Χαμάς εισέβαλαν στα χωράφια. Κάποιοι προσγειώθηκαν με αλεξίπτωτα πλαγιάς. Οι τρομοκράτες πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι, σφαγιάζοντας μωρά, μητέρες και πατέρες στα υπνοδωμάτια τους».

