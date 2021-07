Μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους εκατομμύρια θαυμαστές του θρυλικού συγκροτήματος της Heavy Metal σκηνής, Iron Maiden, καθώς μετά από έξι χρόνια αναμονής δόθηκε στη δημοσιότητα το νέο τους τραγούδι.

Πρόκειται για το ''The Writing On The Wall'', το οποίο έχει γραφτεί από τους Άντριαν Σμιθ και Μπρους Ντίκινσον. Το βίντεο συνοδεύεται από κινούμενα σχέδια, μία ιστορία που εμπνεύστηκε ο Μπρους Ντίκινσον.

Το ''Writing On The Wall'' για πολλούς είναι ο προάγγελος του άλμπουμ που έρχεται σύντομα αλλά πιθανότατα και μίας ακόμα μεγάλης περιοδείας του θρυλικού συγκροτήματος, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες με την πανδημία του κορωνοϊού.

Απολαύστε το νέο τραγούδι...