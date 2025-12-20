Γάζα: Τουρκία και Χαμάς συζήτησαν τη β’ φάση του ειρηνευτικού σχεδίου

Η Τουρκία και η Χαμάς φέρονται να είχαν επαφές σχετικά με τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών (MIT), Ιμπραήμ Καλίν, συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Χαμάς και συγκεκριμένα με τον διαπραγματευτή της οργάνωσης, Χαλίλ Αλ-Χάγια.

Όπως αναφέρουν τουρκικές πηγές ασφαλείας, τις οποίες επικαλείται ο διεθνής Τύπος, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στα μέτρα που απαιτούνται προκειμένου να προχωρήσει η δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι ο Καλίν και η αντιπροσωπεία της Χαμάς συζήτησαν επίσης τα βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε να αποτραπούν ενδεχόμενες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από το Ισραήλ.

«Συζητήθηκε επίσης η επίλυση των υφιστάμενων προβλημάτων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η μετάβαση στη δεύτερη φάση του σχεδίου», αναφέρουν οι ίδιες πηγές, χωρίς ωστόσο να δίνουν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Γάζα: Συνομιλίες στη Φλόριντα μεταξύ ΗΠΑ και μεσολαβητών - Οι ελπίδα της Χαμάς

Με φόντο τις συνομιλίες στη Φλόριντα, η Χαμάς ελπίζει ότι θα μπορέσουν να σταματήσουν οι ισραηλινές «παραβιάσεις» στη Λωρίδα της Γάζας, όπου μία επισφαλής κατάπαυση του πυρός έχει τεθεί σε ισχύ από τον Οκτώβριο, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα, υψηλόβαθμος αξιωματούχος του παλαιστινιακού κινήματος.



«Ο πληθυσμός μας περιμένει από αυτές τις συνομιλίες ότι οι συμμετέχοντες θα συμφωνήσουν για να τεθεί τέλος στις ισραηλινές ακρότητες και θα σταματήσουν όλες οι παραβιάσεις», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπασέμ Ναΐμ, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς.



Με πληροφορίες από Reuters και The Times of Israel.