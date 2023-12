Οι IDF δημοσιοποίησαν βίντεο από το τούνελ όπου βρέθηκαν νεκροί 5 όμηροι της Χαμάς

Ο στρατός του Ισραήλ δημοσίευσε βίντεο από το τούνελ στο οποίο σκοτώθηκαν πέντε Ισραηλινοί όμηροι, που κρατούνταν από τη Χαμάς, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Στο βίντεο υπάρχουν πλάνα από μια τουαλέτα με λευκά πλακάκια και μια αίθουσα εργασίας που συνδέονται μεταξύ τους μέσω σκοτεινών, τσιμεντένιων διόδων μέσα στο τούνελ της Γάζας, όπου κρατούνταν Ισραηλινοί όμηροι. Επίσης, φαίνονται μηχανικοί σ’ ένα σκοτεινό δίκτυο από τούνελ, το οποίο σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, είχε δύο επίπεδα, το ένα σε βάθος 10 μέτρων και το δεύτερο σε βάθος «δεκάδων μέτρων».

Μάλιστα, το ένα τούνελ οδηγούσε στο σπίτι του Αχμάντ Αλ Γαντούρ, του επικεφαλής της ταξιαρχίας της Χαμάς στη βόρεια Γάζα. Να σημειωθεί, πως σύμφωνα με τη Χαμάς, ο Αχμάντ Αλ Γαντούρ και άλλοι διοικητές της οργάνωσης σκοτώθηκαν στις 26 Νοεμβρίου.

Το βίντεο δείχνει επίσης ένα τμήμα του τούνελ που είναι στρωμένο με λευκά πλακάκια και ένα παρόμοιο λουτρό με μια απλή ντουζιέρα, μια λεκάνη και ένα νιπτήρα. Στην «αίθουσα εργασίας» υπήρχε ένα τραπέζι και ένας πάγκος. Διακρίνονται παράλληλα, ένας ψύκτης πόσιμου νερού και μια στοίβα από σφαίρες.

