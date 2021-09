Οι Ευρωπαίοι «ψηφίζουν» Μέρκελ αντί Μακρόν- Το 41% θα την επέλεγαν για «πρόεδρο της ΕΕ»

Δημήτρης Πολιτάκης

9.9.2021

Μέσα στην πληθώρα αφιερωμάτων που κατακλύζουν αυτές τις μέρες το παγκόσμιο τηλεοπτικό τοπίο ξεχωρίζουν οι μίνι σειρές ντοκιμαντέρ «Turning Point: 9/11 and the War on Terror» του Netflix και «NYC Epicenters 9/11 ➔ 2021½» του HBO, η δεύτερη σε σκηνοθεσία του Σπάικ Λι.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ