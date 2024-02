Ο Ζελένσκι επισκέφθηκε την πρώτη γραμμή του μετώπου στη Ζαπορίζια

Επίσκεψη στη Ζαπορίζια πραγματοποίησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπου συνάντησε τα ουκρανικά στρατεύματα και απένειμε μετάλλια, την ώρα που μαίνεται ο πόλεμος στη χώρα και φουντώνουν τα σενάρια για αποπομπή του επικεφαλής του στρατού.

«Είναι τιμή να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Να υποστηρίξω τους πολεμιστές και να τους απονείμω βραβεία. Αντιμετωπίζουν μια δύσκολη και κρίσιμη αποστολή να απωθήσουν τον εχθρό και να υπερασπιστούν την Ουκρανία», ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την επίσκεψή του στη Ζαπορίζια.

Από την πλευρά της, η προεδρία ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε προωθημένες θέσεις του ουκρανικού στρατού κοντά στο χωριό Ρομποτίνιε, το οποίο βρίσκεται σχεδόν στη γραμμή της μάχης. Πρόκειται για ένα χωριό που απελευθερώθηκε στα τέλη Αυγούστου στην αντεπίθεση εναντίον των ρωσικών δυνάμεων.

Την ίδια ώρα με την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσι στην περιοχή, παραμένει αβέβαιο το μέλλον του επικεφαλής του στρατού Βαλέρι Ζαλούζνι. Δύο πηγές δήλωσαν την Παρασκευή, πως η ουκρανική κυβέρνηση ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο ότι σχεδιάζει να αποπέμψει τον ανώτατο στρατιωτικό διοικητή της χώρας, που επιβλέπει τον πόλεμο εναντίον των ρωσικών κατοχικών δυνάμεων.

Η φερόμενη κίνηση εκδίωξης του Ζαλούζνι, ο οποίος έχει συγκρουστεί με τον Ζελένσκι για μια σειρά ζητημάτων, αφορά σε μια ουκρανική αντεπίθεση πέρυσι η οποία απέτυχε να ανακτήσει σημαντική έκταση κατεχόμενου εδάφους από τους Ρώσους.

Ωστόσο, ο Ζαλούνζι, γνωστός ως «Σιδηρούς στρατηγός», είναι εξαιρετικά δημοφιλής. Η απομάκρυνσή του θα μπορούσε να πλήξει το ηθικό των Ουκρανών στρατιωτών που πολεμούν για να κρατήσουν τις θέσεις τους στις πρώτες γραμμές του μετώπου έκτασης 1.000 χλμ. απέναντι σε μια τεράστια ρωσική δύναμη που διαθέτει μεγάλα αποθέματα πυρομαχικών.

I met with the military and law enforcement to discuss the security situation in the Zaporizhzhia region.



We focused on the battlefield situation, Avdiivka defense, Robotyne and other frontline areas, fortifications, critical infrastructure and defense industry protection. pic.twitter.com/TAry5Xk9Fs