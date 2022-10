Ο Τζόνι Ντεπ ποζάρει με φανς στη Νέα Υόρκη- και μοιάζει με σωσίας του Όζι Όζμπορν

Ο Τζόνι Ντεπ πόζαρε με φανς για selfies στη Νέα Υόρκη αλλά οι εικόνες έχουν προβληματίσει τους φανς, που παρατήρησαν πως πλέον μοιάζει περισσότερο στον Όζι Όζμπορν παρά στον εαυτό του.

Johnny Depp doing his best impersonation of:

1. Robert Deniro

2. Corey Feldman

3. Sam Kinison

4. Brian Johnson (AC/DC)

5. Toothless Eddie Van Halen

6. Mama Fratelli

7. Janis Joplin

😬 you decide 😂 pic.twitter.com/rmYwt7aWNv