MTV VMAs 2022: Η «βασίλισσα» Lizzo, η απόλυτη νικήτρια Τέιλορ Σουίφτ και η έκπληξη του Τζόνι Ντεπ

Η Τέιλορ Σουίφτ έφυγε με το μεγαλύτερο βραβείο της βραδιάς - και ανακοίνωσε νέο άλμπουμ - στη διάρκεια των MTV Video Music Awards 2022, ενός χαοτικού, με αρκετές βωμολοχίες σόου που φιλοξένησε μουσικά φαινόμενα του παρελθόντος και του παρόντος αλλά και μια εμφάνιση-έκπληξη από τον Τζόνι Ντεπ.

Η 32χρονη τραγουδίστρια, που κέρδισε το βραβείο Βίντεο της Χρονιάς για το All Too Well (10 Minute Version) έγραψε ιστορία αφού έγινε η πρώτη καλλιτέχνης που κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο για τρίτη φορά- το είχε κερδίσει ξανά το 2015 για το βίντεο κλιπ του «Bad Blood» και το 2019 για το βίντεο κλιπ του «You Need To Calm Down». Επίσης, έγινε η πρώτη που κερδίζει το βραβείο για βίντεο που έχει σκηνοθετήσει η ίδια.

Μέσα σε τρεις ώρες, τα πολυπόθητα αγαλματίδια των βραβείων MTV πήγαν από βετεράνους της βιομηχανίας, όπως η Νίκι Μινάζ και οι Red Hot Chili Peppers, μη αγγλόφωνους σούπερ σταρ, όπως ο Πορτορικανός τραγουδιστής Bad Bunny (καλλιτέχνης της χρονιάς) και η Lisa των Blackpink (καλύτερο K-pop) μέχρι σε νεότερα πρόσωπα, όπως οι Τζακ Χάρλοου, Lil Nas X και Dove Cameron, πρώην παιδί-σταρ της Disney που έγινε ηθοποιός και αιφνιδίασε αρκετούς κερδίζοντας το βραβείο του καλύτερου νέου καλλιτέχνη.

Ο Bad Bunny φιλά έναν χορευτή επί σκηνής. Φωτ: Noam Galai/Getty Images for MTV/Paramount Global

Η Nicky Minaj παρέλαβε το Vanguard Award. Φωτ: Noam Galai/Getty Images for MTV/Paramount Global

Ο Lil X Nas, νικητής του βραβείου Best Collaboration για το "Industry Baby". Φωτ: EPA/JASON SZENES

Η Τέιλορ Σουίφτ σημείωσε ότι η τελευταία κατηγορία της βραδιάς, το βίντεο της χρονιάς, ήταν ιστορική, καθώς «για πρώτη φορά στην ιστορία των VMA, τέσσερις από τους σκηνοθέτες που είναι υποψήφιοι στην κατηγορία βίντεο της χρονιάς είναι γυναίκες».

Η μεγάλη νικήτρια της βραδιάς, Taylor Swift, κατάφερε να γράψει ιστορία στα χθεσινά MTV VMA 2022. Φωτ: Doug Peters/PA Images via Getty Images

Το φάντασμα του κορωνοϊού αιωρούνταν πάνω από την τελετή στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ, η οποία, μετά από δύο σχετικά περιορισμένα λόγω Covid-19 χρόνια, έγινε συνειδητά -και επιμελώς σχεδιασμένα- πιο απρόβλεπτη.

Οι Snoop Dogg και Eminem ερμήνευσαν το νέο τραγούδι «From the D 2 the LBC» κυρίως στο metaverse, μαζί με τους Bored Ape NFTs, οι διαφημίσεις για τον χορηγό Doritos εμφανίστηκαν στη σκηνή περισσότερο από τον LL Cool J, έναν από τους τρεις οικοδεσπότες μαζί με τους ράπερ Jack Harlow και Nicki Minaj, ενώ αρκετές εμφανίσεις, μεταξύ των οποίων της Minaj και του J Balvin, περιλάμβαναν ολογραφικά στοιχεία.

Σε μια αμφιλεγόμενη κίνηση που φαινομενικά αποσκοπούσε να δημιουργήσει εντυπώσεις, ο Τζόνι Ντεπ έκανε αρκετές εμφανίσεις έκπληξη, με το κεφάλι του να τοποθετείται ψηφιακά στο κράνος της πλωτής μασκότ αστροναύτη του MTV.

Ο 59χρονος ηθοποιός, ο οποίος αστειεύτηκε έξω από το Prudential Center ότι «χρειαζόταν τη δουλειά», προσθέτοντας ότι είναι «διαθέσιμος για γενέθλια, μπαρμίτσβα, γάμους, αγρυπνίες, ό,τι χρειαστείτε».

Το τηλεοπτικό σόου, που ήταν γεμάτο μπιπ, προσέφερε επίσης πολλές τολμηρές στιγμές. Η Lizzo, παραλαμβάνοντας το βραβείο για το τραγούδι «About Damn Time», απευθύνθηκε σε «όλες τις σκύλες που έχουν κάτι να πουν για μένα στον Τύπο» φωνάζοντας «bitch I'm winning, hoe!».

Και η κάμερα αναγκάστηκε να κάνει πανοραμικές λήψεις στο στάδιο για μερικά δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια της εμφάνισης των Måneskin, καθώς ο τραγουδιστής Damiano Damon αποκάλυψε τα οπίσθιά του, ενώ το ευχαριστώ του μπασίστα των Red Hot Chili Pepper Flea στον ντράμερ Chad Smith λογοκρίθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου.

Στους Red Hot Chili Peppers δόθηκε το βραβείο Global Icon, για την 40 ετών καριέρα τους, με τον Anthony Kiedis να ευχαριστεί την «ξεδιάντροπη γκόμενα γνωστή ως MTV που μας στηρίζει για 1.000 και πλέον χρόνια» και τον Flea, σε μίνι παροξυσμό βωμολοχιών, να λέει πως λατρεύει «τις κατσαρίδες, το χώμα, τα δέντρα, και κάθε ανθρώπινο ον... τα ελάφια και τα κέρατα ελαφιών, τα πουλιά και τον ουρανό».

Η Νίκι Μινάζ, που επίσης τιμήθηκε για την συνολική παρουσία της, ντυμένη στα ροζ τραγούδησε ένα mix επιτυχιών της, μετά από μια αλλόκοτη ευχαριστήρια ομιλία, στην οποία η 39χρονη ράπερ, φανερά νευρική, κάποια στιγμή απομακρύνθηκε από την σκηνή για να πάρει το τηλέφωνό της από έναν βοηθό.

«Μακάρι να ήταν εδώ η Γουίτνεϊ Χιούστον και ο Μάικλ Τζάκσον», είπε στην ομιλία της. «Μακάρι ο κόσμος να είχε καταλάβει τι σήμαιναν και τι περνούσαν. Μακάρι να έπαιρναν στα σοβαρά την ψυχική υγεία, ακόμα και για ανθρώπους που νομίζουν ότι έχουν την τέλεια ζωή».

Και οι λαμπερές εμφανίσεις των σταρ στο «κόκκινο χαλί»:

Lisa, Jisoo, Jennie και Rose των BLACKPINK με Saint Laurent και κοσμήματα Tiffany & Co. Φωτ: EPA/JASON SZENES

Ο Lil Nas X με Harris Reed. Φωτ: EPA/JASON SZENES

Η Taylor Swift με Oscar de la Renta και κοσμήματα Lorraine Schwartz. Φωτ: EPA/JASON SZENES

O Jack Harlow με Hermès. Φωτ: EPA/JASON SZENES

H Anitta με Schiaparelli Couture, υποδήματα D'Accori και κοσμήματα Tiffany & Co. Φωτ: EPA/JASON SZENES

Η Ashley Graham με Houghton και κοσμήματα Lorraine Schwartz. Φωτ: EPA/JASON SZENES

H Sofia Carson με Carolina Herrera. Φωτ: EPA/JASON SZENES

Avril Lavigne και Mod Sun. Φωτ: EPA/JASON SZENES

Ο Conan Gray με Harris Reed. Φωτ: EPA/JASON SZENES

Red Hot Chilly Peppers. Φωτ: EPA/JASON SZENES

Måneskin με Gucci. Φωτ: EPA/JASON SZENES

Snoop Dogg. Φωτ: EPA/JASON SZENES

Η Dove Cameron με Paco Rabanne. Φωτ: EPA/JASON SZENES

