Ο Τζο Μπάιντεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές του 2024- Το ανακοίνωσε επίσημα

Την επανεκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ θα διεκδικήσει το 2024 ο Τζο Μπάιντεν, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος.

Ο 80χρονος Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε τις επόμενες εκλογές ως μάχη για τη δημοκρατία και τις προσωπικές ελευθερίες, προσθέτοντας: «Ας τελειώσουμε τη δουλειά».

«Κάθε γενιά έχει μια στιγμή που έπρεπε να υπερασπιστεί τη δημοκρατία. Να υπερασπιστούν τις θεμελιώδεις ελευθερίες τους. Πιστεύω ότι αυτή είναι η δική μας» ανέφερε στην ανάρτησή του στο Twitter.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That's why I'm running for reelection as President of the United States. Join us. Let's finish the job.