Ο Τζο Μπάιντεν στην prime time εξηγεί γιατί αποσύρθηκε από τις εκλογές

Απόψε - σε τηλεοπτική prime time ζώνη, ο Τζο Μπάιντεν θα απευθυνθεί στους Αμερικανούς και θα εξηγήσει γιατί αποσύρθηκε από τις εκλογές.

Ήταν επειδή αισθάνθηκε γέρος, πως τον εγκατέλειψαν οι δυνάμεις του; Επειδή πείστηκε ότι δεν μπορούσε να επικρατήσει στη δεύτερη αναμέτρηση με τον Ντόναλντ Τραμπ; Ο Τζο Μπάιντεν θα αναφερθεί στους λόγους που τον εξώθησαν να αποσυρθεί από την κούρσα ενόψει των προεδρικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου και να παραδώσει τη σκυτάλη στην αντιπρόεδρό του Κάμαλα Χάρις.

Ο Δημοκρατικός απερχόμενος πρόεδρος επέλεξε ώρα υψηλής τηλεθέασης, απόψε στις 20:00 (τοπική ώρα· στις 03:00 της Πέμπτης ώρα Ελλάδας), για να απευθυνθεί στους Αμερικανούς, να εξηγήσει την απόφασή του, που ήδη συγκαταλέγεται στις πιο θεαματικές πολιτικές ανατροπές της σύγχρονης αμερικανικής ιστορίας.

Η ομιλία, από το Οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου, θα είναι αναμφίβολα από τις σημαντικότερες όταν έρθει η ώρα του απολογισμού του.

Ο βετεράνος της αμερικανικής πολιτικής, στα 81 του χρόνια, θα εξηγήσει γιατί αποφάσισε την Κυριακή, με επιστολή που δημοσιοποίησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, να εγκαταλείψει τον αγώνα — παρότι επέμενε ως εκείνη την ημέρα ότι όχι μόνο θα έφθανε ως το τέλος του δρόμου, αλλά «θα νικούσε» ξανά τον κ. Τραμπ.

Ο κ. Μπάιντεν, που μόλις βγήκε —έπειτα από σχεδόν μια εβδομάδα— από την απομόνωση στο παραθαλάσσιο σπίτι του στην πολιτεία Ντέλαγουερ, μετά την επαναμόλυνσή του από τον νέο κορονοϊό, φαινόταν καταβεβλημένος καθώς κατέβαινε από το αεροσκάφος που τον μετέφερε στον Λευκό Οίκο.

Η υγεία του Δημοκρατικού προέδρου απασχόλησε έντονα τελευταία, καθώς ολοένα περισσότεροι κοινοβουλευτικοί της παράταξής του τον καλούσαν να παραμερίσει.

Η αντιπρόεδρός του Χάρις ρίχτηκε αμέσως, χωρίς να περιμένει, στην εκστρατεία για τον Λευκό Οίκο. Θα μιλήσει απόψε σε εκδήλωση στην Ιντιανάπολις, στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV