Ο Τζεφ Μπέζος διέψευσε πως θα παντρευτεί την Λόρεν Σάντσεζ στο Άσπεν μετά τα Χριστούγεννα   

Ο Τζεφ Μπέζος με ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter) πριν λίγες ώρες διέψευσε δημοσιεύματα που υποστηρίζουν πως θα παντρευτεί την αρραβωνιαστικιά του Λόρεν Σάντσεζ το Σαββατοκύριακο μετά τα Χριστούγεννα στο Άσπεν.

Μάλιστα τα σχετικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο θα ξοδέψει 600 εκατ. δολάρια για την πολυτελή γαμήλια τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο διάσημο χειμερινό θέρετρο των ΗΠΑ με υψηλούς προσκεκλημένους.

«Όλο αυτό το πράγμα είναι εντελώς ψευδές - τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει. Η παλιά παροιμία "μην πιστεύεις όλα όσα διαβάζεις" είναι ακόμη πιο αληθινή σήμερα από ποτέ», έγραψε στο X ο 60χρονος δισεκατομμυριούχος και κάλεσε τον κόσμο να μην είναι ευκολόπιστος. Παράλληλα, διερωτήθηκε εάν τα μέσα ενημέρωσης που έγραψαν την είδηση και αυτά που την αναπαρήγαγαν θα προχωρήσουν σε διόρθωση.

Στην ανάρτησή του ο ιδρυτής της Amazon παρέθεσε και την ανάρτηση που είχε κάνει νωρίτερα ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος και CEO της Pershing Square Capital Management, Μπιλ Άκμαν, στην οποία χαρακτήρισε αναξιόπιστα τα δημοσιεύματα που ήθελαν τον Τζεφ Μπέζος να ξοδεύει ένα τέτοιο ποσό για τον γάμο του. «Αυτό δεν είναι αξιόπιστο. Εκτός και αν αγοράσεις σπίτι για κάθε έναν από τους καλεσμένους, δεν μπορείς να ξοδέψεις τόσα χρήματα», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Άκμαν.

Furthermore, this whole thing is completely false — none of this is happening. The old adage “don’t believe everything you read” is even more true today than it ever has been. Now lies can get ALL the way around the world before the truth can get its pants on. So be careful out… https://t.co/wz2SWp6wBZ