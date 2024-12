Ο Τζεφ Μπέζος έγινε ακόμη ένας δισεκατομμυριούχος που επισκέφτηκε τον Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο

Ο Τζεφ Μπέζος δείπνησε με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πλουσιότερο άνδρα στον κόσμο, Έλον Μασκ, δύο άνδρες με τους οποίους είχε συγκρουστεί στο παρελθόν, αλλά τώρα φαίνεται να τείνει «κλάδο ελαίας» προς το μέρος τους.

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Amazon εθεάθη στο Μαρ-α-Λάγκο, την προσωπική κατοικία οικία του Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από την αρραβωνιαστικιά του, Λόρεν Σάντσεζ, το βράδυ της Τετάρτης, 18 Δεκεμβρίου. Στη συνάντηση ήταν παρών και ο Έλον Μασκ, ο εκλεκτός του ρεπουμπλικάνου επερχόμενου πρόεδρου για το νέο υπουργείο «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας». Σε ανάρτηση του στο X, το μέσο γνωστό ως Twitter πριν το εξαγοράσει το 2022, έγραψε ότι είχαν «μία εξαιρετική συζήτηση».

Μόλις μία θέση πιο πίσω στη σχετική κατάταξη του Forbes βρίσκεται ο Τζεφ Μπέζος, ο οποίος πέρα από το μερίδιο του στην Amazon, είναι και ιδιοκτήτης της εφημερίδας Washington Post, αλλά και της διαστημικής εταιρείας Blue Origin, μία από τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές της SpaceX του Έλον Μασκ.

Από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ εκλέχθηκε 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ, πολλοί από τους Αμερικανούς μεγιστάνες της τεχνολογίας έχουν κάνει το «προσκύνημα» στο Μαρ-α-Λάγκο.

Last night, Jeff Bezos dined with Donald Trump at Mar-a-Lago, scheming about how they'll both get richer.



Today, Amazon workers are illegally arrested for exercising their right to organize their workplace and go on strike.



This is how oligarchies operate. pic.twitter.com/6NAXTkJwnH