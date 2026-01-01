Ο Τραμπ υποδέχτηκε το 2026 στο Mar-a-Lago, δημοπρατώντας πορτρέτο του Ιησού έναντι 2,75 εκατ. δολαρίων

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε το 2026 με μια λαμπερή γιορτή στο κλαμπ του Mar-a-Lago στο Παλμ Μπιτς, όπου δημοπράτησε ένα πορτρέτο του Ιησού Χριστού έναντι 2,75 εκατ. δολαρίων.

Το πορτρέτο του Ιησού ζωγραφίστηκε ζωντανά πάνω στη σκηνή από την καλλιτέχνιδα Vanessa Horabuena, την οποία ο πρόεδρος χαρακτήρισε «μία από τις σπουδαιότερες καλλιτέχνιδες οπουδήποτε στον κόσμο».

«Για μένα είναι από τις κορυφαίες. Μάλιστα, έκανε κάτι απίστευτο χθες το βράδυ. Μπορεί να ζωγραφίσει αργά ένα όμορφο πορτρέτο για τον Λευκό Οίκο ή να δημιουργήσει τον πιο εντυπωσιακό πίνακα κυριολεκτικά μέσα σε 10 λεπτά», πρόσθεσε σε βίντεο από την εκδήλωση που μεταδόθηκε από το κανάλι Newsmax.

Οι υπερθετικοί χαρακτηρισμοί του Τραμπ συνεχίστηκαν, καθώς η Horabuena δούλευε πάνω σε έναν μεγάλο μαύρο καμβά με το πινέλο, την ώρα που μια μπάντα ξεκινούσε μια αργή εκτέλεση του Hallelujah.

At Mar-a-Lago tonight, Donald Trump hired a woman artist who live-painted a Roman Catholic, blue-eyed White 'mystery Jesus' that was auctioned off for $3 million dollars. They're preparing you to receive Antichrist. 2026 is gonna be wild. Buckle up. #JesusIsComingSoon pic.twitter.com/rcvr4VpoKQ — Now The End Begins (@NowTheEndBegins) January 1, 2026

«Ζωγράφισε κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Δεν ξέρω τι θα είναι, αλλά ζωγράφισε κάτι πραγματικά ξεχωριστό», είπε, ανοίγοντας τη δημοπρασία στα 100.000 δολάρια. «Δεν ξέρω πώς το κάνεις αυτό», πρόσθεσε απευθυνόμενος στην καλλιτέχνιδα, εξηγώντας ότι τα μισά έσοδα της δημοπρασίας θα δοθούν στο παιδιατρικό νοσοκομείο St Jude’s και τα άλλα μισά στο τοπικό τμήμα του σερίφη.

Ο πίνακας πουλήθηκε έναντι 2,75 εκατ. δολαρίων.

President Trump confirms the painting of Jesus Christ that was sold for $2.75M will have its proceeds go to St. Jude’s and the Sheriff’s Office.



Worthy causes! pic.twitter.com/qmFWbDfqh3 — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) January 1, 2026

Η ευχή του Τραμπ για «ειρήνη στη Γη» διατυπώθηκε την ώρα που δημοσιογράφοι τον ρωτούσαν για μια φερόμενη, καθοδηγούμενη από τη CIA, επίθεση σε αποβάθρα στη Βενεζουέλα.

Το πρωτοχρονιάτικο πάρτι στο Mar-a-Lago αποτελεί παράδοση για τον Τραμπ εδώ και τουλάχιστον δύο δεκαετίες. Το εισιτήριο κοστίζει 1.450 δολάρια.

Οι εορτασμοί ακολούθησαν μια ημέρα καταιγιστικών αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον Τραμπ να αποκαλεί τον Δημοκρατικό κυβερνήτη του Κολοράντο, Τζάρεντ Πόλις, «παλιάνθρωπο», τον Τζορτζ Κλούνεϊ «μέτριο», τους Δημοκρατικούς «μια συμμορία απατεώνων και κλεφτών» και να εξυμνεί τις δασμολογικές πολιτικές της κυβέρνησής του, λέγοντας ότι απέφεραν «παγκόσμιο ρεκόρ επενδύσεων».

Τουλάχιστον τρεις από τις δέκα αναρτήσεις που έκανε ο Τραμπ την Τετάρτη αφορούσαν τον κυβερνήτη της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, και την έρευνα για απάτη στις κοινωνικές υπηρεσίες.

Ο Τραμπ προανήγγειλε αυτό που είναι πιθανό να αποτελέσει κεντρικό θέμα των επόμενων ημερών. «Μπορείτε να φανταστείτε ότι έκλεψαν 18 δισ. δολάρια;» είπε. «Αυτό είναι μόνο ό,τι μαθαίνουμε μέχρι τώρα. Αυτά είναι ψίχουλα. Και η Καλιφόρνια είναι χειρότερη, το Ιλινόις είναι χειρότερο και δυστυχώς η Νέα Υόρκη είναι χειρότερη».

«Θα φτάσουμε στον πάτο όλης αυτής της υπόθεσης. Ήταν μια τεράστια απάτη», πρόσθεσε. «Κατά τα άλλα, θα έχουμε μια υπέροχη Πρωτοχρονιά».

Με πληροφορίες από Guardian

