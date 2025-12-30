Νέα δημοσκόπηση: Ο Τραμπ δεν πείθει ούτε τους ίδιους τους «συμμάχους» του στην Ευρώπη

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι δημοφιλής στην Ευρώπη, όχι μόνο στο γενικό εκλογικό σώμα αλλά ούτε καν στους ψηφοφόρους της λαϊκιστικής Δεξιάς, τους οποίους ο ίδιος θεωρεί φυσικούς συμμάχους του.

Νέα δημοσκόπηση του Politico σε συνεργασία με το Public First, δείχνει ότι σ τη Γαλλία και τη Γερμανία, μόνο περίπου 1 στους 3 ψηφοφόρους δεξιών λαϊκιστικών κομμάτων βλέπει τον Τραμπ θετικά. Δηλαδή, ακόμη και μέσα στο «φιλικό» του ακροατήριο, η στήριξη είναι περιορισμένη και διχασμένη.

Πιο αναλυτικά, η δημοσκόπηση διεξήχθη σε περισσότερα από 10.000 άτομα σε πέντε χώρες νωρίτερα, αυτό το μήνα. Οι μεγαλύτεροι θαυμαστές του βρίσκονται στη Βρετανία, όπου το 50% των ερωτηθέντων που τάσσονται υπέρ της μεταρρύθμισης είχαν θετική άποψη για τον Τραμπ. Ωστόσο, στη Γαλλία και τη Γερμανία, μόλις το ένα τρίτο περίπου των ατόμων που δήλωσαν ότι υποστήριζαν τα δεξιά κόμματα ανέφεραν ότι είχαν θετική άποψη για τον Τραμπ.

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης έρχονται μετά την παρουσίαση από την κυβέρνηση Τραμπ μιας νέας στρατηγικής εθνικής ασφάλειας με στόχο την καλλιέργεια της «αυξανόμενης επιρροής των πατριωτικών ευρωπαϊκών κομμάτων», τα οποία έχουν κερδίσει αυξανόμενη υποστήριξη στη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αν και δεν έχουν ακόμη μεταφράσει αυτό το γεγονός σε εκλογικές νίκες.

Προειδοποίηση για τη Δεξιά, η δημοσκόπηση

Τα νέα δεδομένα της δημοσκόπησης του POLITICO λειτουργούν ως προειδοποίηση για τα δεξιά λαϊκιστικά κόμματα που προσπαθούν να διευρύνουν την απήχησή τους, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκουν να έρθουν πιο κοντά στον Τραμπ. Σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Γερμανία, όσοι δήλωσαν ότι θα στήριζαν αυτά τα κόμματα σε μια νέα ψηφοφορία εμφανίζονται πιο αρνητικοί απέναντι στον Τραμπ σε σύγκριση με όσους τα είχαν στηρίξει στο παρελθόν.

Στον γενικό πληθυσμό, ο Αμερικανός πρόεδρος «είναι ακόμη πιο "αντιδημοφιλής"», σχολιάζει το μέσο. Σε Γαλλία και Γερμανία, τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων έχουν αρνητική άποψη για εκείνον. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 55% δηλώνει αρνητική γνώμη - ποσοστό λίγο υψηλότερο από τις ΗΠΑ, όπου το 50% έχει αρνητική εικόνα. Στον Καναδά, το 72% έχει αρνητική άποψη.

Οι υποστηρικτές των «πατριωτικών» δεξιών λαϊκιστικών κομμάτων που αναφέρονται στη στρατηγική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ εμφανίζονται σαφώς πιο θετικοί προς τον Τραμπ από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Ωστόσο, ακόμη και αυτοί δεν του προσφέρουν μια ξεκάθαρη και ισχυρή στήριξη.

Τι πιστεύουν οι ακροδεξιοί Γάλλοι και Γερμανοι για τον Τραμπ

Στη Γαλλία, οι ψηφοφόροι του Εθνικού Συναγερμού της Marine Le Pen εκφράζονται σε μεγάλο βαθμό θετικά για την ίδια. Όταν όμως πρόκειται για τον Αμερικανό πρόεδρο, περισσότεροι δηλώνουν αρνητική άποψη (38%) παρά θετική (30%). Αντίστοιχα, οι υποστηρικτές της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) εγκρίνουν σε μεγάλο βαθμό την ηγεσία της Alice Weidel, αλλά εμφανίζονται διχασμένοι για τον Τραμπ: το 34% τον βλέπει θετικά και το 33% αρνητικά.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν τη δυσκολία που αντιμετωπίζει ο Εθνικός Συναγερμός, ο οποίος δεν απευθύνεται μόνο στη βάση των παραδοσιακών ψηφοφόρων του, αλλά επιδιώκει και ευρύτερη στήριξη ενόψει των τοπικών εκλογών της επόμενης χρονιάς και των προεδρικών εκλογών του 2027. Το κόμμα των Λεπέν και Μπαρντελά αποτελεί την τρίτη πολιτική δύναμη, αλλά είναι το μεγαλύτερο κόμμα στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση και προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

Οι ηγεσίες του κόμματος έσπευσαν να απορρίψουν τις προσπάθειες του Λευκού Οίκου να στηρίξει τις δεξιές δυνάμεις στην Ευρώπη. Ο Μπαρντελά δήλωσε στην Telegraph ότι απορρίπτει τη «σχέση υποτέλειας» με «έναν μεγάλο αδελφό όπως ο Τραμπ», ενώ ο Τιερί Μαριανί, μέλος της εθνικής ηγεσίας του κόμματος, είπε στο POLITICO ότι «ο Τραμπ μας αντιμετωπίζει σαν αποικία — όχι τόσο με τη ρητορική του, όσο κυρίως οικονομικά και πολιτικά». Εξαίρεση αποτελεί η Βρετανία, όπου το 79% των υποστηρικτών του Reform UK βλέπουν θετικά τον ηγέτη τους Nigel Farage, ενώ ο Τραμπ συγκεντρώνει οριακή πλειοψηφία θετικών γνωμών.

Politico για Τραμπ: «America First», οι φίλοι δεύτεροι;

Σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Γερμανία, οι υποστηρικτές της δεξιάς λαϊκιστικής πτέρυγας ξεχωρίζουν για την έντονη απαίτησή τους οι πολιτικοί ηγέτες να βάζουν τη χώρα τους πάνω απ’ όλα.

Το 50% των ψηφοφόρων του Εθνικού Συναγερμού,

το 47% των ψηφοφόρων της AfD

και το 45% των ψηφοφόρων του Reform UK

θεωρούν αυτή την αρχή ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά ενός πολιτικού ηγέτη. Οι ίδιοι, σε συντριπτικό ποσοστό, εκτιμούν ότι ο Τραμπ ενσαρκώνει αυτή την ιδιότητα περισσότερο από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν (88%), τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς (93%) και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ 91%). Παράλληλα, η πλειοψηφία δηλώνει ότι θα ήθελε οι ηγέτες της να διατηρούν καλές σχέσεις με τον Τραμπ.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής ερευνών της Public First, τα ευρωπαϊκά δεξιά λαϊκιστικά κινήματα μοιράζονται ένα κοινό «εθνικιστικό ένστικτο», το οποίο όμως μπορεί τελικά να τα φέρει σε σύγκρουση με το κίνημα MAGA του Τραμπ, που προτάσσει πρωτίστως τα αμερικανικά συμφέροντα.

«Οι υποστηρικτές των ευρωπαϊκών δεξιών κομμάτων θέλουν ξεκάθαρα οι ηγέτες τους να βάζουν πρώτα τη χώρα τους και μπορεί να βλέπουν τον Τραμπ ως εκφραστή αυτής της λογικής», σημειώνει. «Όμως, μόλις βρεθούν στην εξουσία, οι πρακτικές απαιτήσεις της πολιτικής “πρώτα η χώρα” ενδέχεται γρήγορα να αποκαλύψουν τα όρια αυτής της σύμπλευσης».

Οι υποστηρικτές της δεξιάς λαϊκιστικής παράταξης μπορεί να θαυμάζουν τις πολιτικές του Τραμπ, αλλά δεν τον εμπιστεύονται, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δημοσκόπησης POLITICO.

«Οι δεξιοί λαϊκιστές ψηφοφόροι στη Γαλλία και τη Γερμανία ήταν πιο πιθανό από άλλους να πιστεύουν ότι οι πολιτικές του Τραμπ ωφελούν τις ΗΠΑ, αλλά και πιο πιθανό να δηλώνουν ότι ταυτόχρονα βλάπτουν άλλες χώρες. Και πάλι, οι υποστηρικτές του Reform UK ήταν οι πιο ανοιχτοί στον Τραμπ, με το 42,8% να δηλώνει ότι όλοι θα ωφεληθούν από τις πολιτικές του Τραμπ», σχολιάζει το POLITICO.

Οι υποστηρικτές αυτών των κομμάτων εμφανίζονται γενικά πιο ανεκτικοί απέναντι στους δασμούς που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες.

Ωστόσο, σε μια ένδειξη ότι η εκτίμηση των δεξιών λαϊκιστών ψηφοφόρων προς τον Τραμπ έχει όρια, το 60% των ψηφοφόρων του Εθνικού Συναγερμού δήλωσε ότι οι δασμοί του Τραμπ στις εισαγωγές από την Ευρώπη είναι επιζήμιοι για τη γαλλική οικονομία.

Πηγή: Politico