Ο Τραμπ χλευάζει τον Τζορτζ και την Αμάλ Κλούνεϊ για τη γαλλική υπηκοότητα

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ο γνωστός ηθοποιός έχει παίξει σε «λιγοστές, εντελώς μέτριες ταινίες»

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. αρχείου: EPA
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χλεύασε το γεγονός ότι ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ έλαβαν την υπηκοότητα της Γαλλίας.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε αποτελούν «δύο από τους χειρότερους όλων των εποχών» ως προς τα «πολιτικά προγνωστικά». Παράλληλα κατηγόρησε τις γαλλικές αρχές για «καταστροφική διαχείριση της μετανάστευσης», που έχει προκαλέσει «μεγάλο πρόβλημα» εγκληματικότητας.

Η χλευαστική ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ για το ζεύγος Κλούνεϊ

«Καλά νέα! Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ, δύο (πρόσωπα) από τα χειρότερα όλων των εποχών στα πολιτικά προγνωστικά, έγιναν επίσημα Γάλλοι πολίτες», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

«Δυστυχώς, η Γαλλία είναι το τρέχον διάστημα αντιμέτωπη με σοβαρό πρόβλημα εγκληματικότητας εξαιτίας της απόλυτα καταστροφικής διαχείρισης της μετανάστευσης, παρόμοιας με αυτή που είχαμε εδώ υπό τον κοιμισμένο Τζο Μπάιντεν», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας τον μειωτικό χαρακτηρισμό που προτιμά όταν αναφέρεται στον Δημοκρατικό προκάτοχό του στον Λευκό Οίκο.

Χωρίς ποτέ να παραθέτει αξιόπιστες στατιστικές, ο Ντόναλντ Τραμπ συνδέει συχνά την εγκληματικότητα με τη μετανάστευση.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είναι επί δεκαετίες υποστηρικτής των Δημοκρατικών. Για τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης έγινε «πιο γνωστός χάρη στην πολιτική παρά χάρη στις λιγοστές, εντελώς μέτριες ταινίες του».

Σε πρόσφατο άρθρο του περιοδικού Variety, ο Κλούνεϊ αναφέρθηκε στις αγωγές που άσκησε ο Τραμπ κατά των μέσων ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του και ενθάρρυνε τα δίκτυα να αντισταθούν στον πρόεδρο αντί να συμβιβαστούν.

Με πληροφορίες από Variety

