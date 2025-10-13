Ο Τραμπ προσγειώθηκε στην Αίγυπτο: Σε εξέλιξη η κρίσιμη Σύνοδος Ειρήνης για τη Γάζα

Με καθυστέρηση τρεισήμισι ωρών, μετά την ομιλία του στην Κνεσέτ του Ισραήλ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσγειώθηκε στην Αίγυπτο, όπου λαμβάνει χώρα η κρίσιμη Σύνοδος Ειρήνης για τη Γάζα.

Όπως μεταδίδει σχετικά η τηλεόραση της Αιγύπτου, το αεροσκάφος του Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Σαρμ ελ Σέιχ, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος θα συμπροεδρεύσει της Συνόδου για τη Γάζα, μετά την ομιλία που εκφώνησε στην Κνεσέτ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έφθασε με καθυστέρηση άνω των τρεισήμισι ωρών στο πρόγραμμά του, για αυτήν τη Σύνοδο, όπου θα συμμετάσχουν 31 ηγέτες, μεταξύ αυτών και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ντόναλντ Τραμπ: Το σχόλιο για Σίσι

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αρχικά, είχε συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, του οποίου έπλεξε το εγκώμιο σχετικά με την εμπλοκή του στις κρίσιμες συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χαμάς για την επίτευξη της συμφωνίας κατάπαυσης πυρός.

«Διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο. Το εκτιμώ πολύ» είπε ο Τραμπ για τον Σίσι, τον οποίο αποκάλεσε «ισχυρό ηγέτη» σημειώνοντας ότι κρατά χαμηλά την εγκληματικότητα στη χώρα του.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι έχουν ξεκινήσει οι συνομιλίες για τη «δεύτερη φάση» της συμφωνίας για τη Γάζα και επανέλαβε ότι και το Ιράν «θέλει να κάνει συμφωνία».

Ο Σίσι από την πλευρά του δήλωσε ότι ήταν βέβαιος πως ο Τραμπ ήταν ο μόνος ικανός να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα.

Ντόναλντ Τραμπ: Τι είπε στο Ισραήλ

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Κοινοβούλιο του Ισραήλ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «ο τζιχαντισμός και ο αντισημιτισμός» απέτυχαν στη Μέση Ανατολή και το μόνο που έφεραν ήταν «δυστυχία» στην περιοχή.

«Θα έπρεπε στο εξής να είναι σαφές για όλους στην περιοχή ότι οι δεκαετίες τρομοκρατίας, εξτρεμισμού, τζιχαντισμού και αντισημιτισμού απέτυχαν. Δεν λειτούργησαν. Ήταν καταστροφή. Το μόνο που έκαναν ήταν να σκοτώσουν και να στραφούν εναντίον των δραστών τους» είπε.

«Από τη Γάζα μέχρι το Ιράν, αυτά τα λυσσαλέα μίση δεν έφεραν παρά μόνο δυστυχία, οδύνη, αποτυχία και θάνατο. Δεν αποδυνάμωσαν το Ισραήλ, αλλά μάλλον τις ίδιες τις δυνάμεις που συνέβαλαν περισσότερο στην υποδαύλιση αυτού του μίσους» πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε αυτήν την ομιλία, όπου ζήτησε να ανοίξει μια «νέα εποχή» στη Μέση Ανατολή.

Όπως ειπώθηκε, μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε από το Τελ Αβίβ για να μεταβεί στη σύνοδο του Σαρμ ελ Σέιχ για τη Γάζα. Το προεδρικό αεροσκάφος απογειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 16.30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Ο Τραμπ παρέμεινε στο Ισραήλ επί περίπου έξι ώρες.