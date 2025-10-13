Ισραήλ: Ελεύθεροι όλοι οι ζωντανοί όμηροι - Ο Τραμπ ξεκαθάρισε στην Κνεσέτ ότι η «εποχή της τρομοκρατίας» τελείωσε

Η Χαμάς απελευθέρωσε σήμερα τους 20 τελευταίους ζωντανούς Ισραηλινούς ομήρους, μετά από δύο χρόνια που βρίσκονταν αιχμάλωτοι στη Γάζα.

Οι όμηροι παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό, πριν επανενωθούν με τις οικογένειές τους με τη βοήθεια του ισραηλινού στρατού. Η Χαμάς είχε επιτρέψει σε κάποιους από τους ομήρους να πραγματοποιήσουν βιντεοκλήσεις με τις οικογένειές τους το πρωί της Δευτέρας, λίγο πριν την απελευθέρωσή τους.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναχωρεί από το Ισραήλ με προορισμό την Αίγυπτο, όπου θα συμμετάσχει στη σύνοδο ειρήνης για τη Γάζα. Ο Αμερικανός και ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι θα συμπροεδρεύσουν στη σύνοδο κορυφής στο Σαρμ Ελ Σέιχ, στην οποία θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 20 ηγέτες από όλο τον κόσμο.

Στόχος της συνόδου, σύμφωνα με την αιγυπτιακή προεδρία, είναι «ο τερματισμός του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, η ενίσχυση των προσπαθειών για ειρήνη και σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και η έναρξη μιας νέας εποχής περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας».

Υπενθυμίζεται πως ο ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής της Παλαιστινιακής Αρχής υπό τον Μαχμούντ Αμπάς στη διακυβέρνηση της περιοχής, υπό την προϋπόθεση συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έχει απορρίψει αυτό το ενδεχόμενο.

Παλαιστίνιοι κρατούμενοι απελευθερώνονται από τον στρατό του Ισραήλ

Δύο λεωφορεία γεμάτα Παλαιστίνιους κρατούμενους μεταφέρθηκαν τη Δευτέρα από ισραηλινές φυλακές στη Ραμάλα, στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου ενθουσιασμένα πλήθη τους περίμεναν.

Σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Επιτροπή Κρατουμένων, συνολικά 88 από σχεδόν 2.000 κρατούμενους στάλθηκαν στη Δυτική Όχθη, ενώ οι υπόλοιποι απελάθηκαν στη Γάζα. Οι εξαντλημένοι κρατούμενοι, τυλιγμένοι με παλαιστινιακές κεφίγιες, σχημάτιζαν το σήμα της ειρήνης από τα παράθυρα των λεωφορείων, καθώς το πλήθος φώναζε τα ονόματά τους με ενθουσιασμό.

Μόλις άνοιξαν οι πόρτες του λεωφορείου, η αστυνομία δεν κατάφερε να συγκρατήσει το συγκινημένο πλήθος. Οι οικογένειες όρμησαν προς τους αγαπημένους τους, αγκαλιάζοντάς τους και σηκώνοντάς τους στους ώμους για να τους οδηγήσουν στους συγγενείς που περίμεναν.

Μέσα στις σκηνές χαράς, υπήρχε και θλίψη. Αρκετές οικογένειες, που είχαν ειδοποιηθεί από τις ισραηλινές αρχές ασφαλείας ότι οι συγγενείς τους θα επιστρέψουν, αντιμετώπισαν οδυνηρή έκπληξη, καθώς οι αγαπημένοι τους δεν ήταν στα λεωφορεία που έφτασαν στη Ραμάλα.

Άλλοι κρατούμενοι ενημέρωσαν τις οικογένειες ότι πάνω από δώδεκα κρατούμενοι απομακρύνθηκαν τη νύχτα από την κύρια ομάδα και οδηγήθηκαν για απέλαση στη Γάζα, κάτι που αποτέλεσε σοκ για τους συγγενείς τους. Η απέλαση στη Γάζα σημαίνει πως θα είναι σχεδόν αδύνατο για τις οικογένειες να τους ξαναδούν.

Οι υπόλοιποι σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι απελάθηκαν στη Γάζα, με ένα μικρό ποσοστό εξ αυτών να εξορίζονται σε γειτονικές χώρες όπως η Τουρκία και η Αίγυπτος.

